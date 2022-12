Guy Pearce om spionrollen: Oerhört fascinerad

Av: TT

Publicerad: I dag 06.02 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Den brittiske spionen Kim Philby jobbade i hemlighet åt KGB under nästan ett halvt sekel. Nu kommer tv-serien om hans liv med Guy Pearce i huvudrollen.

– Jag trodde jag visste mycket om honom, säger Pearce.

Harold ”Kim” Philby är en av de mest kända dubbelagenterna någonsin. Han arbetade för den brittiska underrättelsetjänsten MI6, samtidigt som han försåg Sovjet med mängder av försvarshemligheter. När han avslöjades flydde han till Moskva där han avled 1988. Efter hans död fick han en rad sovjetiska utmärkelser.

– Jag trodde jag visste mycket om honom, men när jag gjorde min research insåg jag att jag egentligen inte visst någonting, säger Guy Pearce till TT.

Tv-serien heter ”A spy among friends” och handlar mycket om vänskapen mellan Philby och MI6-agenten Nicholas Elliott (Damian Lewis). De var nära vänner och Elliott kände sig extra bedragen när det visade sig att den gode vännen var sovjetisk spion.

– Varför blev Philby en förrädare? Det där är en fråga som jag funderade mycket över, säger Guy Pearce.

Lockades av kommunismen

– Han var ung när han kom i kontakt med kommunismen, han blev tagen av kommunismens idé. Han studerade på Cambridge, han var på sitt sätt en del av eliten, av den härskande klassen, och han såg med förakt hur eliten behandlade människor. Han kände att detta berättigade honom till det steg han tog.

Men Philby motiverades också av spänningen – om att vara med om något som bokstavligt talat handlade om liv och död, tror Guy Pearce.

– Det handlade om en adrenalinskjuts, någonting som vi skådespelare aldrig upplever på det sättet. Jag kan vara oerhört fascinerad av hur det skulle vara att vara spion, men jag skulle inte ha modet att göra det.

Flera från överklassen

Philby var inte ensam om att komma från universitetsvärlden och att vara dubbelagent. Förutom Philby fanns också Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt och John Cairncross. Tillsammans har de kallats ”the Oxford five”.

– Hela det här gänget som studerat på Eton och Cambridge hade lätt för att infiltrera. De var överklass, vem kunde tro att de var förrädare?

Kim Philby har under de decennier som gått fascinerat såväl romanförfattare som filmmakare. Guy Pearce säger att det var inte minst alla tidigare filmatiseringar som fått honom att tro att han visste vem Philby var.

– Men det stämde ju inte. Det som hjälpte mig mest var att läsa den bok som Kim Philbys hustru skrev. Det gav mycket av intima och personliga detaljer. Den boken var till stor hjälp för mig.

”A spy among friends” har premiär 23 december på Britbox och går att se via C More.