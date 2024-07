Den pampigaste pappaserie som har skådats på länge

När ”Masters of the air” är som bäst är den makalös

Publicerad 2024-01-25

TV-RECENSION Steven Spielbergs och Tom Hanks fristående uppföljare till ”Band of brothers” och ”The Pacific” är här. Och den är oerhört imponerande.

Masters of the air

Apple TV+

Miniserie i nio delar

Av John Shiban och John Orloff, med bl a Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Barry Keoghan, Stephen Campbell Moore, Nate Mann, Bel Powley, Ncuti Gatwa, James Murray, Raff Law.

KRIGSDRAMA 23 år efter ”Band of brothers” och 14 år efter ”The Pacific” lägger producent-trion Steven Spielberg, Tom Hanks och Gary Goetzman en tredje mäktig miniserie till samlingen om andra världskrigets amerikanska hjältar. Den här gången är striderna flyttade från marken och havet till luften, medan seriens hem är flyttat från HBO till Apple TV+, som helt enkelt hade djupare fickor.

För detta har kostat. Och det både syns, känns och hörs.

”Masters of the air”, vars fyra första avsnitt är regisserade av Cary Joji Fukunaga, är en storslagen, urtjusig cinematisk upplevelse, där modern teknik möter klassiskt Hollywood-berättande med oerhört pampigt resultat.

Stridsscenerna är otroliga, och ett mer helgjutet exempel på den ultimata ”pappaserien” har inte skådats på länge. Och själv får jag dåndimpen nästan reservationslöst.

John Shiban och John Orloff har baserat sin historia på historikern Donald L Millers bok ”Masters of the air: America’s bomber boys who fought the air war against Nazi Germany”, och i centrum står männen i det amerikanska arméflygvapnets 100:e bombflygsdivision, som var stationerade i England och gjorde dödsföraktande bombräder över Tyskland i fullt dagsljus.

Att kalla dem för kamikazepiloter är en överdrift, men så många av dem dog att divisionen fick smeknamnet ”the Bloody Hundredth”.

Och just de höga dödstalen innebär förstås en utmaning för serieskaparna, som arbetar med en enorm ensemble där karaktärsomsättningen är så hög att man ibland knappt vet vem det egentligen var som precis dog, och hur han såg ut under masken.

Men i täten går i alla fall Austin Butler och Callum Turner som de oskiljaktiga men väldigt olika vännerna Gale ”Buck” Cleven och John ”Bucky” Egan.

Turner har den intressantare rollen, medan Butler med sin Elvis-röst, sitt utseende och sin karisma är filmstjärnan den här historien kräver. Båda är bra på varsina håll, och tillsammans är de rent fantastiska.

Även Anthony Boyle har en viktig roll som navigatören Harry Crosby, som också är seriens berättare, och bland de andra som hinner göra avtryck finns Barry Keoghan, Nate Mann och Raff Law (som alltså bokstavligt talat är en yngre version av Jude Law).

Alla som unga, vanliga män som var med om extrema saker i extrema tider.

”Masters of the air” må inte lyckas fullt ut med precis allt den företar sig. Exempelvis verkar de kvinnor och de svarta soldater som dyker upp i handlingen ärligt talat mest vara med för att checka av nödvändiga boxar, och speciellt de första avsnitten är bitvis aningen röriga och repetitiva.

Men som en gammaldags, patriotisk och nostalgisk hjälteskildring är den här serien en bragd. I sina bästa stunder är den makalös.



”Masters of the air” har premiär på Apple TV+ den 26 januari.

