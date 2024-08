Nu går det inte längre att undvika att tänka på Romarriket

Det är gladiatorernas, togornas och orgiernas år

TV-KRÖNIKA 2023 trendade Romarriket på Tiktok.

2024 breder imperiet ut sig i tv- och filmvärlden.

Förra året var antikens Rom föremål för en omskriven Tiktok-trend, som gick ut på att kvinnor frågade män hur ofta de tänkte på Romarriket.

Vilket visade sig vara häpnadsväckande ofta.

Och oftare lär det bli, för nu är Romarriket på dagordningen även utanför mäns huvuden.

expand-left helskärm ”Gladiators” gör succé i Storbritannien.



Året började med det oväntade beskedet från Storbritannien om att BBC:s återupplivning av den brittiska versionen av tävlingsprogrammet ”Gladiatorerna” hade blivit en braksuccé för gammaldags linjär-tv.

Några månader senare meddelade Amazon att de ska göra en reboot av originalet, ”American gladiators”. Och gissningsvis har tanken på att presentera en ny generation gladiatorer vid det här laget även slagit TV4, som i många år sände den svenska varianten.

Även om den stora frågan kanske är om de har råd.



I somras gjorde sedan gladiatorsandalen comeback i modevärlden, efter att ha synts på bland annat Chloés, Celines, Tom Fords och Alberta Ferrettis vårvisningar.

Och den här hösten är nöjesindustrins nygamla intresse för svärd- och sandalgenren uppenbart.

expand-left helskärm ”Those about to die”.



I TV4 ser vi just nu ”Those about to die”. Ett lite lätt vulgärt megabudget-spektakel som är delvis regisserat av den tyske katstroffilmsmästaren Roland Emmerich och vältrar sig helt ogenerat i depravation, detaljerat våld och den typ av tämligen opåkallade vuxenscener som få serier vågar ägna sig åt i dag.

Jag skulle inte vilja kalla det för ett mästerverk (HBO:s gamla ”Rome” gjorde det mesta bättre), men uttråkad blir man i alla fall inte.

expand-left helskärm Megalopolis



I september är det biopremiär för demonregissören Francis Ford Coppolas passionsprojekt ”Megalopolis”. Ett science fiction-drama som har varit i olika stadier av utveckling i årtionden, och drar paralleller mellan Romarrikets fall och framtidens USA genom att förlägga den catilinska sammansvärjningens figurer och förlopp till ett futuristiskt New York.

I november följer Ridley Scott upp sin femfaldiga Oscarsvinnare ”Gladiator” från 2000 med ”Gladiator II”.

Och dessutom jobbar den amerikanska kabelkanalen Starz på att skaka liv i Steven S DeKnights gladiatorserie ”Spartacus”, som på 2010-talet gav oss sex och våld i kubik i de fyra delarna ”Blood and sand”, ”Gods of the arena”, ”Vengeance” och ”War of the damned”.

Uppföljaren ska heta ”Spartacus: House of Ashur”, och får premiär nästa år.

expand-left helskärm chevron-right nästa ”Gladiator II”. 1 / 2 Foto: Landmark Media / Alamy



Så, handlar vurmen för Romarriket om att världen är i gungning och folk drömmer om välfungerande samhällen och starka imperium av den gamla skolan? Kanske den som söker efter mening med saker och ting undrar nu.

Ja, eller så handlar det, tänker jag, helt enkelt om att det efter många år av fantasy, västern och superhjältar väl var dags för en annan klassisk men på senare tid slumrande genre att få ett uppsving.

Och om att Romarriket är en tematisk gottepåse full av synd, snask och sensation i form av politiskt ränksmidande, avancerad krigföring, människohandel, galna despoter, orgier, bordeller, giftmord och brutala blodbad som bisarr underhållning för massorna.

Mindre kittlande stoff kan man ju tänka sig.

