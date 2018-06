Hela Sverige bakar + FÖLJ

Lögnen tog honom till seger i ”Hela kändis-Sverige bakar”

TV 5 juni 2018 20:58

Henrik Fexeus gick vinnande ur ”Hela kändis-Sverige bakar”.

Detta trots att han aldrig bakat förut – och mörkade om sin kunskaper för produktionen.

– Jag var tvungen att ljuga om att jag bakat sockerkakor tidigare för att få vara med i programmet, säger han till Nöjesbladet.

Det stod mellan Henrik Fexeus, Josefin Craaford och Malin Gramer.

Den som gick vinnande ur bakkampen blev till slut Henrik Fexeus. Han skapade en tårta samt tre olika bakverk på smördeg, filodeg och pizzadeg med bravur. Vinstpengarna har han valt att skänka till Hjärnfonden.

Men det blev en oväntad seger, säger Henrik Fexues, som räknat med att vara bland de första att åka ut.

– Ändra fram till att det var final trodde jag att jag skulle åka ut i varje avsnitt. Både Jossan och Malin är sjukt duktiga på att baka, mycket bättre än jag hade räknat med att de skulle vara. Jag har inga bakningspreferenser alls. Jag var tvungen att ljuga om att jag bakat sockerkakor tidigare för att få vara med i programmet.

Ett par scones har han bakat genom livet, men inte mycket mer än så.

De vill alltså att man ska ha lite bakkunskaper?

– Ja, man ska väl ha ett hum om det. Men efter att jag tackat ja till programmet så kompenserade jag det genom att stå hemma och övningsbaka i två veckor. Det var 225 grader i köket dygnet runt här, säger han med ett skratt.

Han gick in för uppgiften på största allvar. Väl under inspelningen siktade han in sig på att snärja experterna Johan Sörberg och Birgitta Rasmusson.

– Jag hade väl en idé om att jag skulle kunna avläsa Johan och Birgitta, men de är så ruttade. De har gjort det här många gånger. De var stenansikten. Det gick ju inte alls. Men det jag försökte göra var att påverka Johan och Birgitta genom att ta det på allvar och baka så bra jag bara kan, men också se till att jag använder de andra sinnesintrycken. Det kanske inte alla andra deltagare tänker på, men jag är noga med presentation och använder mig av olika attribut för att väcka vissa minnen hos Johan och Birgitta.

Med tanke på ditt yrke som mentalist, kunde du använda dig av det?

– Jag tycker nog att jag närmade mig det här på samma sätt som jag närmar mig andra grejer. Jag jobbar med ganska stora osäkerhetsmoment, jag använder mig av publiken och vet aldrig vad som kan hända. Vilket innebär att för att kunna hantera det okända i processen så grundar jag den sjukt noga innan. Jag tänker på samma sätt med bakningen, jag måste ha örnkoll på det jag kan kontrollera för då kan jag tillåta mig att vad som helst kan hända i det här tältet.











1 av 4 | Foto: TV4 Henrik Fexeus segerjubel.

Han tog därför med sig egna redskap till det redan välutrustade tältet.

– Det är klart att det finns knivar där, men min kniv vet jag hur den känns i handen. Då slipper jag tänka på det där.

I sommar svänger han kanske ihop bröllopstårtan till sin egen vigsel, men trots sitt nyfunna intresse har bakandet avstannat en smula.

– Eftersom jag provbakat så mycket hemma, och inspelningsperioden var fem dagar i sträck, så var det ju fullt med bakverk här hemma i kyl och frys när allt var klart. Det tog någon månad innan allt var uppätet. Sen blev det lite back lash, det var ingen som ville ha något mer bakverk hemma och så fick jag två böcker att skriva. Men nu, när det går på tv, har jag kommit igång igen. Jag hade nog glömt bort lite hur kul det var, så nu är jag igång och bakar!

