Mejla Karolina Fjellborg

När Netflix behöver snabba cash hänger identitetspolitiken löst

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Ricky Gervais i ”Supernature”.

TV-KRÖNIKA Ricky Gervais ”Supernature” kan ses som bara ännu en provokativ ståuppspecial.

Men också som en fingervisning om hur ett pressat Netflix kommer att prioritera framöver.

Ingen har missat att det går knaggligt för Netflix . Men den senaste tiden har vårens följetong fått en ny dimension.

Efter att en stor mängd medarbetare har sparkats och ett memo gällande företagets arbetskultur (med titeln ”Netflix culture – seeking excellence”) har uppmärksammats, är nämligen frågan, krasst formulerad:

Håller Netflix på att städa ut woke-kulturen?

Och är det i så fall för att den inte är förenlig med principen om yttrandefrihet och konstnärlig frihet, eller för att den helt enkelt inte är lönsam?

Eller kanske både och?



Detta har hänt:

Netflix hävdar att de har varit tvungna att låta folk gå på grund av ”en nedsaktning av inkomster och en minskning av abonnenter”. Kritiska röster påpekar dock att det till stor del handlar om företagets mest högljudda och sociala medier-flitiga woke-aktivister. Detta samtidigt som flera projekt relaterade till rasism, social rättvisa och hbtq-frågor har lagts ner.

Dessutom har alltså ett memo uppdaterats, och rören är numera rätt raka gällande hur mycket Netflix tänker ta hänsyn till enskilda medarbetares personliga åsikter kring vad som är rätt sorts respektive fel sorts innehåll.



Alla kommer inte att tycka om – eller hålla med om – allt på vår tjänst… Vi stödjer de artistiska uttrycken hos de kreatörer vi väljer att jobba med... och vi låter tittarna bestämma vad som är passande för dem, i stället för att låta Netflix censurera specifika konstnärer eller röster.



Som anställda stödjer vi principen om att Netflix erbjuder mångskiftande historier, även om vissa titlar strider mot våra egna, personliga värderingar. Beroende på din roll, kan du behöva jobba med titlar som du upplever som skadliga. Om du upplever det som svårt att stödja vår innehållsmässiga bredd, kanske inte Netflix är den bästa platsen för dig.

helskärm David Chappelle.

Man anar att Netflix inte vill ha en repris på höstens Dave Chappelle-kontrovers, då en grupp anställda protesterade mot komikerns ståuppspecial ”The closer”, som de ansåg innehöll transfobiska skämt.

Och tajmingen är knappast slumpartad. För nu har Ricky Gervais ”Supernature” haft premiär. Och det är i princip en kastad handske.

En enda lång uppgörelse med identitetspolitiken, signerad en vit manlig medelålders och heterosexuell multimiljonär som har ruttnat på kränkthetskulturen och nu vill förklara hur humor i största allmänhet och ironi i synnerhet fungerar.

Han påminner om att komiker inte bokstavligen menar allt de säger, och menar att eftersom minoritetsgrupper vill bli behandlade som alla andra måste man kunna skämta även om dem. Och att det är skillnad på att personligen känna sig kränkt av ett skämt, och att slå fast att ett skämt ÄR kränkande, som om det vore en absolut sanning.



Han är noga med att lägga in en brasklapp om att han själv, självklart, stödjer mänskliga rättigheter, för alla. Men att han är dödstrött på samtiden och ute efter att reta upp är uppenbart.

Och han kommer att lyckas.

Bland annat genom att säga att han skulle kunna operera av sig benen, ersätta dem med hjul, och hävda att han identifierar sig som rullstol. För om folk sedan skulle tycka att han var galen är det ju bara de som är trångsynta.



Folk i ett läger kommer att avsky de här 64 minuterna. Folk i ett annat kommer att älska dem.

Ytterligare andra kommer, likt jag själv, att fnissa åt en hel del saker, men känna att Gervais är lite väl fixerad vid just transskämten, som är för många och för dåliga.

Netflix räknar dock uppenbarligen med att den när typen av material just nu smakar mer än vad det kostar.

De har inte nödvändigtvis fel.

Om inte annat för att den kritik som redan har briserat lär leda till att ”Supernature” i princip marknadsför sig själv.

helskärm Charlie Heaton som Jonathan Byers, Noah Schnapp som Will Byers och Finn Wolfhard som Mike Wheeler i ”Stranger things”.

FJELLBORGS FAVORITER



check Prehistoric planet

En helt makalös naturserie på Apple TV+, producerad av Jon Favreau och berättad av, så klart, nestorn sir David Attenborough. ”Prehistoric planet” tar med tittaren 66 miljoner år tillbaka i tiden – och både dinosaurier och omgivningar ser fantastiska ut.



check Stranger things

En av Netflix mesta flaggskeppsserier är tillbaka den 27 maj, större, spretigare och med jättelånga avsnitt. Säsong fyra av bröderna Duffers 80-talsrökare borde ha slimmats ner, men ambitionen är det inget fel på, och fans får en del efterlängtade förklaringar.



check Hollywood bulldogs: the rise and falls of the great British stuntman

En dokumentärpärla på Britbox/C More. Om de brittiska hårdingar som på 70- och 80-talen utförde våghalsiga stunts för några få dollar i de blockbusters som dominerade decennierna. Rena rama anekdot-festen.

