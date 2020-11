Galen spansk skräck, mustig transbiografi och hopplösa astronauter

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 26 november 2020 kl. 10.19

Foto: HBO/Showtime. ”30 coins”, ”Veneno” och ”Moonbase 8”.

VECKANS STREAMINGTIPS Spanien ger oss nu både grotesk katolsk skräck och Almodóvar-doftande transdrama. Och ”Moonbase 8” är gullig rymdhumor med fötterna på jorden.

30 coins



Det här groteska och halvgalna, religiösa spanska skräckmysteriet av Álex de la Iglesia fick mig på kroken ganska direkt – med en scen där en ko föder ut en mänsklig bebis. En effektiv öppning måste jag säga. Handlingen utspelar sig i en liten avkrok där bisarra och synnerligen våldsamma saker börjar hända efter ankomsten av fader Vergara (Eduard Fernández); en präst med många strängar på sin lyra (exorcist, boxare och exbrottsling), som har förvisats från Vatikanen och nu blir en katalysator för kaos. Bra är det väl inte direkt – men däremot ganska festligt. (Titeln syftar på de 30 silverpenningar som aposteln Judas Iskariot skall ha fått för att förråda Jesus.)

HBO Nordic. Premiär på söndag

Veneno



”Nu ska vi äta paella så att fittorna spricker”. Den typen av replik är inga konstigheter i ”Veneno” – ytterligare en mustig spansk serie just nu. Pedro Almodóvar har ingenting med den att göra, men det ligger nära till hands att tänka på hans filmer när man ser det här biografiska dramat om två transkvinnor ur olika generationer. Den mångsysslande HBTQ-ikonen Cristina Ortiz Rodríguez, alias ”La Veneno”, som blev känd på 90-talet. Och journalistikstudenten Valeria Vegas, som på 00-talet träffar sin åldrande idol och börjar skriva den bok om henne som ligger till grund för serien. Färgstarkt, rörande och empatiskt.

HBO Nordic. Nya avsnitt på fredagar

Moonbase 8



Netflix ”Space Force” och ”Away”, HBO:s ”Avenue 5”, ”The right stuff” på Disney+ och Apples ”For all mankind”... De senaste tolv månaderna har serierna om astronauter, rymdrace och annat rymdrelaterat avlöst varandra. Men den som ändå orkar med en till kollar med fördel in den här gulliga och lite underliga komediserien, som jobbar småskaligt och är rolig på ett behagligt, anspråkslöst sätt. Med den välmatchade trion John C Reilly, Tim Heidecker och Fred Armisen (som också har skapat serien tillsammans med regissören Jonathan Krisel) som tre inte alltför begåvade astronautaspiranter som håller till i Nasas månbassimulator i Winslow, Arizona.

HBO Nordic



