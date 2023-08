Då har nya ”Beck” och ”Solsidan” premiär

Höstens nyheter på TV4 Play

Uppdaterad 10:10 | Publicerad 10:01

Glädjebesked för ”Beck”-fantaster.

Runt jul har den 49:e filmen premiär.

”Beck – Inferno” heter den kommande filmen om polisen Martin Beck, som har premiär i december.

”Interna stridigheter och alltmer komplicerade mordfall för Marin Beck (Peter Haber) när Beck fortsätter med den 49:e filmen i ordningen.” skriver TV4 på sin hemsida om filmen.

helskärm Peter Haber spelar polisen Martin Beck.

Då kommer ”Solsidan” säsong 8

Även ”Solsidan” fortsätter med en åttonde säsong, som har premiär på TV4 Play i mitten av oktober.

Två nya originalserier, ”Ondskan” och ”Estonia”, har också premiär under hösten.

helskärm Solsidan kommer med en åttonde säsong hösten 2023.

TV4 och C More slås ihop

C More är numera ett minne blott. Nu har kanalen och dess innehåll flyttat in hos TV4 Play. De som tidigare betalat för C More är nu plusanvändare på TV4 Play och kan logga in med samma användarnamn och lösenord.

Sportpaketen på TV4 Play är samma som de sportpaket som tidigare funnits på C More.

helskärm Jennie Silfverhjelm och Peter Haber.

helskärm En ny dramaserie om Estonias förlisning är en av höjdpunkterna i TV4 i höst. Pressbild.

Här är höstens höjdpunkter på TV4

arrow ”Estonia” (15/10, TV4 Play, 30/10, TV4)

Ny dramaserie om passagerarfartygets förlisning, som är en samproduktion mellan Sverige, Finland och Estland.

helskärm Isac Calmroth spelar huvudrollen i en ny version av Jan Guillous "Ondskan". Pressbild.

arrow ”Ondskan” (7/11, TV4 Play, 16/11, TV4).

Ny version av Jan Guillous självbiografiska roman. Isac Calmroth gör huvudrollen och Gustaf Skarsgård spelar den sadistiska pappan.

arrow ”Ture Sventon och jakten på ungdomens källa” (8/11, TV4 Play, nästa år på TV4).

Robert Gustafsson är tillbaka för tredje säsongen som den semmelälskande detektiven. Helena Bergström spelar sekreteraren fröken Jansson.

arrow ”Förrädarna” (2/9, TV4 och TV4 Play).

Lördagsunderhållning där 18 kändisar och experter spelar en sorts tv-version av populära leken Maffia under ledning av programledaren Dragomir Mrsic.

helskärm Dragomir Mrsic är spelledare för TV4:s nya stora helgunderhållning "Förrädarna". Arkivbild.

Här är programmen som återkommer:

arrow ”Bachelor in paradise” (21/8 Sjuan och TV4 Play).

Tidigare deltagare söker efter kärlek i exotisk miljö.

arrow ”Idol” (28/8, TV4 och TV4 Play).

Pär Lernström leder sökandet efter de nya stjärnorna.

arrow ”Vilket liv!” (3/9, TV4 och TV4 Play).

Renée Nyberg hyllar sex nya ikoner från teater- och musikvärlden med hjälp av gäster.

arrow ”Hemma hos Ernst” (26/9, TV4 och TV4 Play).

Inredaren Kirchsteiger visar hur man enkelt kan lyfta fram vackra i vardagen.

arrow ”Hela Sverige bakar” (27/9, TV4 och TV4 Play).

Tävlingen är i år flyttad till Ulriksdals slott.

arrow ”Bonde söker fru” (4/10, TV4 och TV4 Play).

Linda Lindorff hjälper lantbrukare hitta kärleken. I år sänds även systerprogrammet ”Bonde söker fru – kärlek åt alla” i tv och inte bara på nätet.

arrow ”Robinson” (2/10, TV4 och TV4 Play).

Petra Malm är tillbaka och tar över från Anders Lundin som programledare för höstens omgång.

arrow ”Så mycket bättre” (21/10, TV4 och TV4 Play).

I år bland annat med Lasse Holm, Marit Bergman och Omar Rudberg.

arrow ”Solsidan” (1/10, TV4 Play, 15/10, TV4).

I den åttonde omgången av komediserie startar Ove och hans fru Anette en friskola.

Sammanställt av TT