Om de här sexscenerna är fel vill jag inte ha rätt

”Fellow travelers” är ett urstarkt argument för snuskets fortsatta existensberättigande

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

TV-KRÖNIKA Toleransen för naket har blivit en generationsfråga, med oss lite äldre i den liberala ringhörnan, och de yngre i den mer moderata.

Men den nästan okristligt heta historielektionen ”Fellow travelers” borde övertyga till och med känsliga generation Z om sexscenernas relevans.

Är den här sexscenen verkligen nödvändig? Och kan den vara problematisk, om jag tänker efter?

Det är, om jag ska vara ärlig, frågor jag ställer mig själv riktigt jäkla sällan.

Men sedan är jag ju också 70-talist, formad av en tid där sexscener inte var den minerade mark de är i dag.

Men nu debatteras de allt oftare. Och Hollywoodfilmerna har blivit dokumenterat kyskare. Metoo har hänt, allt fler stjärnor säger nej till naket, och för filmbolagen finns det ekonomiska anledningar att undvika högre åldersgränser och sådant som kan ställa till en export till stora, hårt censurerade marknader som Kina.

Och medan det visserligen pippas på i streamingdjungeln, i allt från Netflix kitschiga mjukporrshörna till HBO:s prestigeserier, blir det allt mer prekärt även där.

expand-left helskärm Matt Bomer and Jonathan Bailey i ”Fellow travelers”.



Sexscener som är satiriska och/eller komiska, eller fungerar som underlag för diskussioner om samtycke, könsroller, identitet och samlevnad får ofta godkänt – men sex som är precis lika renons på någon vidare mening som sex kan vara i verkligheten får i regel inte det.

Speciellt inte hos Generation Z. Det vill säga de människor födda cirka 1997-2012, som ofta beskrivs som den mest moraliserande, humorlösa och sexnegativa gruppen unga på många decennier.

Det låter kanske inte som ett helfestligt gäng. Men det är en viktig publik, och en ny amerikansk studie har bekräftat att en betydande andel av dem vill se mindre sex på skärmen, mer platoniska vänskapsrelationer och fler berättelser om asexuella.

expand-left helskärm Jonathan Bailey, Jelani Alladin, Noah J. Ricketts, Matt Bomer och Allison Williams i ”Fellow travelers”.



Var försiktiga med vad ni önskar er, tänker jag. Och tipsar sedan alla om att genast se ”Fellow travelers”, som inte bara är årets sexigaste serie och starkaste, mest tragiska kärlekshistoria, utan också ett skolboksexempel på hur sexscener kan vara avgörande för en berättelses utveckling och kraft.

Serien, som är skapad av Oscarsnominerade Ron Nyswaner (”Philadelphia”) och har svensk premiär på Skyshowtime i helgen, följer en passionerad, förbjuden och dödsdömd relation mellan två män, som möts i Washington DC under McCarthy-eran på 50-talet, då rädslan för homosexuella är lika stor som kommunistskräcken, och sedan rör sig ut och in ur varandras liv genom ett par politiskt omvälvande årtionden, fram till aids-krisen på 80-talet.

expand-left helskärm Matt Bomer and Jonathan Bailey i ”Fellow travelers”.



Det är ett klassiskt fall av motsatser som attraherar. Matt Bomers politiska fixare Hawkins Fuller är en skrupelfri Don Draper-typ, som lägrar yngre män när han vill, var han vill, och inte tvekar att kasta någon under bussen om han behöver. Jonathan Baileys Tim ”Skippy” Laughlin är en blåögd gröngöling med hög moral och katolsk skam.

Men de blir varandras stora omöjliga kärlekar, och deras hemliga möten är rena explosioner av åtrå, njutning, kval, maktutövning och underkastelse.

expand-left helskärm Matt Bomer and Jonathan Bailey i ”Fellow travelers”.



Kan någon uppfatta något som förargelseväckande? Absolut, allt annat vore ett mirakel.

Men den dag alla sexscener får grön stämpel av en enad ung moralpoliskår, är den dag sexscenen som konstform är död.

expand-left helskärm Hedda Stiernstedt och Valter Skarsgård i Viaplays serie om Börje Salming. Pressbild.

FJELLBORGS FAVORITER



check Börje

Amir Chamdin har regisserat en fin och underhållande hyllning till Börje Salming, med en sympatisk Valter Skarsgård i titelrollen. Viaplays ”Börje” tar oss med från det sena 60-talets Kiruna till Toronto under 70- och 80-talen, där det är rena rama vilda västern på hockeyrinken.



check A murder at the end of the world

Emma Corrin spelar en hacker och amatördeckare som hamnar mitt i en högteknologisk mordgåta hos en mystisk miljardär på Island, i ”The OA”-skaparnas nya serie på Disney+. Lite kyligt och svårjobbat, men elegant, modernt och stämningsfullt.



check For all mankind

Det här sci-fi-dramat på Apple TV+, med svenske Joel Kinnaman i en av huvudrollerna, är en av tv:s mest förbisedda höjdare. Nu är den alternativa historieskildringen om rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen tillbaka med en fjärde säsong – och fler borde titta.

Hitta fler av Fjellborgs favoriter på tv.nu