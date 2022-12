Nya polisserien ”The calling” på Sky Showtime

Kan en polis bevara sin medmänsklighet trots all den ondska han möter i jobbet?

Det är en av de genomgående frågorna i polisserien ”The calling”, skapad av David E Kelley och delvis regisserad av Oscarsvinnaren Barry Levinson.

Polisen Avraham Avraham i ”The calling” är ortodox jude med stark religiös tro och tillit till mänskligheten. Han tror att det finns något gott i alla.

– Mannen jag spelar har en stor empati för alla han möter, och detta sätts på prov, säger skådspelaren Jeff Wilbusch till TT.

Wilbusch själv är född i Israel, har tidigare bott i Amsterdam och München och bor nu i USA. Rollen i ”The calling” är den hittills största för honom. I tv-serien får Avraham Janine, spelad av Juliana Canfield, som partner. Tillsammans försöker de lösa några brottsfall i New York, fall som hotar att förstöra Avrahams tro på mänsklighet och empati.

”Omänskliga” fall

– De fall han får ta sig an är omänskliga, och han hamnar i trångmål. Det blir Janine, hans nya partner, som inspirerar honom.

Juliana Canfield säger till TT att ”The calling” i och för sig innehåller actionscener, men att serien är mer karaktärsdriven än byggd på våldsamheter.

– Det handlar mycket om hur de två gnabbas med varandra och om humorn som detta medför och om hur det blir en dynamisk vänskap. Jag älskar polisserier, inte minst ”Law and order”, men den här serien liknar inte någonting annat i genren. Det finns en balans mellan humor och action.

”Får multitaska”

Och även om Avraham och Janine har ett par stora fall att lösa får de också ta sig an mindre händelser, framhåller hon.

– De får multitaska på ett sätt som jag inte sett i andra polisserier.

”The calling” är inspelad på plats i Brooklyn, där en gammal stålfabrik gjordes om till polisstation.

– Det går inte att spela in i en annan stad och försöka få det att se ut och låta som New York. Det finns en stämning där, det finns alla ljud, all rörelse, det går inte att återskapa i en annan stad. Och det där kommer fram i serien. Staden lever, säger Jeff Wilbusch.