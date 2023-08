”The Bear” serverar en makalös andra säsong

TV-RECENSION Förra året fick vi aptitretaren.

Nu kommer varmrätten. Och den är perfekt.

The Bear

Disney+

Säsong 2

Av Christopher Storer, med bl a Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt.

DRAMAKOMEDI Med sitt frenetiska tempo, sin naturliga dialog, sina trasiga men älskvärda figurer och sin munvattnande matporr, gav Christopher Storers hyperintensiva skildring av stress, sorg, passion och hantverk i ett hektiskt restaurangkök förra året löfte om att kunna bli en av tv:s bästa serier.

Och det är ett löfte som nu uppfylls, i en vackert komponerad, lite mer polerad andra säsong, som tar en viss risk genom att leka med formen och tillbringa mindre tid i köket och mer utanför det, men vinner på att fördjupa sig i sina karaktärer, i relationerna mellan dem och i deras familjer. Och dessutom bjuder på ett smörgåsbord av prominenta gäststjärnor som Olivia Colman, Bob Odenkirk, Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Gillian Jacobs och återvändande Jon Bernthal.

Ramhandlingen kretsar kring hur Carmy (Jeremy Allen White) – med hjälp av pengarna han hittade efter sin döde bror, och med Sydney (Ayo Edebiri) som sin högra hand och systern Natalie (Abby Elliott) i en mer aktiv roll – ska förvandla syltan The Beef of Chicagoland till fine dining-restaurangen The Bear. På tolv veckor.

Klockan tickar hela tiden, Carmy är fortfarande en röra, och det mesta som kan gå fel gör naturligtvis det. Men ett antal sidospår erbjuder välbehövliga andningspauser.

helskärm Jeremy Allen White i ”The Bear”.

En vidunderlig timme tv

Marcus (Lionel Boyce) åker till Köpenhamn för att bli skolad i desserter. Sydney äter sig genom Chicago för att få inspiration. En skeptisk Richard (Ebon Moss-Bachrach) skickas som praktikant till en elitrestaurang, och kommer tillbaka som en bättre man – dessutom i kostym.

Och när Carmy blir kontaktad av en kvinna (Molly Gordon) från sitt förflutna, är frågan om han kan kombinera sitt melankoliska kockgeni med något som liknar lycka.

Men allra bäst är ”The Bear” fortfarande i scenerna som bränner till. De där bråken, tidspressen och virrvarret nästan blir en fysisk magsårsupplevelse för tittaren.

Och de finns här. Inte minst i det sjätte, extra långa avsnitt som tar oss tillbaka till ett inte så fröjdefullt julfirande hemma hos familjen Berzatto för fem år sedan.

Det är en vidunderlig timme tv, och den kaotiska kronan på verket ”The Bear”.

En utsökt koreograferad, suveränt agerad och imponerande kontrollerad svettig balett.



Säsong två av ”The Bear” har premiär på Disney+ den 2 augusti.

