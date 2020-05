Sofia Helin i outbacken, brittisk terrorthriller och tecknad pärla

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 29 maj 2020 kl. 10.37

Foto: C More/ITV/Apple TV+. ”Mystery road”, ”Familjeband” och ”Central Park”.

VECKANS STREAMINGTIPS Sofia Helin dyker upp i den andra säsongen av den australiensiska västerndeckaren ”Mystery road”. Archie Panjabi gör huvudrollen i terrorthrillern ”Familjeband”. Och Apples animerade musikal ”Central Park” är fullkomligt ljuvlig.

Mystery road



Den här australiensiska serien, som är en spinoff från Ivan Sens filmer ”Mystery road” och ”Goldstone”, är inte tokig. Inte tokig alls. Tänk en neo-västern-deckare, som utspelar sig i den hotfullt majestätiska outbacken, har en fåordig hjälte i hatt (Aaron Pedersen), och bjuder på kriminalgåtor som spinner en väv mellan det moderna och det förflutna. I den första säsongen, som hade premiär på C More för ett par veckor sedan, gör den utomordentliga Judy Davis en av de bärande rollerna. I den andra, som börjar nästa vecka, spelar Sofia Helin en arkeolog som gör ett obehagligt fynd.

C More/TV4 Play. Säsongpremiär på torsdag



Familjeband



Archie Panjabi – som den här våren även har synts i HBO-serierna ”Run” och ”I know this much is true” – gör huvudrollen i den här brittiska thrillern om hur tillvaron ställs på ända för en stor muslimsk familj i London. Panjabi spelar läkaren Mona, som lever ett tryggt liv med sin man Guy (Jack Davenport), när hennes bror plötsligt mördas i Pakistan. Samtidigt drabbas London av en terroristattack – och polisen verkar misstänka att Monas brorson, som har försvunnit från sitt universitet, har något med saken att göra. Inte helt hundra vad gäller trovärdighet och tyngd, men väl en spännande terrorthriller.

SVT Play. Premiär på torsdag



Central Park



Här har vi en av vårens härligaste överraskningar. Apples animerade musikalsitcom ”Central Park” – av bland andra ”Bob's Burgers”-skaparen Loren Bouchard – är verkligen en tecknad pärla. Den utspelar sig i och kring New Yorks Central Park, och handlar om parkchefen och hans familj, som bor i parken, och om den stenrika lilla tantskurken Bitsy, som vill bli ännu rikare genom att bygga andelslägenheter på området. Otroligt charmigt och väldigt roligt, med stjärnröster av Kristen Bell, Tituss Burgess, Josh Gad, Kathryn Hahn och Stanley Tucci – och inte minst smått suveräna sånger.

Apple TV+. Premiär i dag

