Svinsnygg och stjärnspäckad krigssatir som skjuter halvskarpt









1 av 3 | Foto: Hulu. Christopher Abbott som John Yossarian i ”Catch-22”.

avKarolina Fjellborg

TV 17 maj 2019 08:00

TV-RECENSION Joseph Hellers klassiska krigssatir ”Moment 22” har blivit en proffsig men lite fåfäng miniserie i händerna på bland andra George Clooney.

+++

Catch-22

C More

Del 1-2

Av Luke Davies och David Michôd, med bl a Christopher Abbott, Kyle Chandler, Hugh Laurie, George Clooney, Tessa Ferrer, Daniel David Stewart och Lewis Pullman.



KRIGSSATIR George Clooney har inte sysslat med tv i någon större utsträckning sedan "Cityakuten"-dagarna, men nu gör han comeback med något ordentligt att bita i. Nämligen en sexdelad miniserie baserad på Joseph Hellers klassiska och inte helt lättfilmatiserade, satiriska antikrigsroman "Moment 22", som han har varit med och producerat och regisserat (tillsammans med Grant Heslov och Ellen Kuras), och även gör en av rollerna i.

Christopher Abbott spelar John Yossarian. En bombfällare med tilltagande dödsångest, som efter stenhård träning hemma i USA, under den paradbesatta och polemiska löjtnanten Scheisskopf (Clooney), blir stationerad i andra världskrigets Italien. Där blir han, efter att ha försökt fejka sjukdom för att bli frikallad från sin tjänst, bekant med den bisarra byråkratiska cirkelresonemangsregeln "catch-22":

Endast en person som anses vara galen kan bli frikallad. Men den personen måste be om att få lämna sin tjänst – och i samma stund som han gör det, anses han inte längre vara galen, eftersom rädsla för sitt liv under extremt farliga förhållanden är en sund reaktion. Alltså är personen vid sina sinnens fulla bruk, och tvungen att fullfölja sina uppdrag.

Abbott utför en imponerande balansakt som vettig men allt mer desperat ledsagare genom en absurd värld, och i det stora birollsgalleriet – som är så utseendemässigt homogent att det, åtminstone till en början, inte är helt lätt att hålla reda på vem som är vem – utmärker sig Daniel David Stewart som krigsprofitören Milo Minderbinder och Lewis Pullman som major Major Major Major. (Som döptes till Major Major Major av sin pappa, som ett skämt – och snart blir befordrad till major på grund av ett namnrelaterat missförstånd.)

Hugh Laurie är rolig som en excentrisk major med smak för livets goda, men flest scener stjäl Kyle Chandler som den maniske machoöversten Cathcart, som hela tiden ökar på antalet uppdrag som mannarna måste flyga. (En sorts idiotvariant av Chandlers "Friday night lights"-karaktär Eric Taylor.)

"Catch-22", som håller en kronologiskt rakare linje än boken, har stundtals problem med att få sina olika tonlägen att harmonisera med varandra, och satiren skjuter inte riktigt så skarpt som man hade hoppats på. Kanske för att det finns något känslomässigt distanserat över hela den här superproffsigt gjorda men också lite fåfänga produktionen.

Men en på många sätt lyckad filmatisering är det ändå. En både rolig, smart och beklämmande skildring av byråkratins befängdhet och krigets inneboende galenskap, som har många beundransvärda kvaliteter och inte minst ser helt fantastisk ut. En stjärnspäckad storbudgetdröm, med förförande, retrofärgat foto av tyske Martin Ruhe.



"Catch-22" har premiär på C More den 20 maj.

Se det här också: En annan mycket sevärd krigsserie är tyska "Das Boot", som finns kvar på SVT Play hela sommaren.



Visste du att... Mike Nichols film "Moment 22", med Alan Arkin som John Yossarian, kom ut 1970 – samma år som Robert Altmans svarta krigskomedi "MASH" hade premiär?



Just nu... har Hugh Laurie en ny HBO-serie skapad av Armando Iannucci på gång efter "Veep" (vars final landade på HBO Nordic i måndags). Närmare bestämt sci-fi-komedin "Avenue 5".

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ ”Black mirror” skrämmer igen – se Miley Cyrus i trailern för säsong fem

LÄS OCKSÅ Nu återförenas stjärnorna från ”Beverly Hills” – se teasern för ”BH90210”