Tronspelet + FÖLJ

Sorg och erotisk fylle-dubbning i ”Game of thrones” andra avsnitt

Tronspelet: Allt om säsong 8 avsnitt 2 – ”A knight of seven kingdoms”

avMarkus Larsson , Sandra Wejbro

TV 23 april 2019 15:43

Påsken är över vilket innebär att Game of thrones-podden Tronspelet är tillbaka.

Vi går igenom andra avsnittets finaste, fånigaste och roligaste ögonblick. Och vad kommer hända efter det stora slaget?

För att citera Bran vid Gudarnas träd: ”You assume there will be an after?”

Sista natten med gänget. Vi analyserar ”A knight of seven kingdoms”, andra delen av ”Game of thrones” finalsäsong, som vi kan döpa till seriens Jane Austen-avsnitt. Sorgliga avsked, snygga uppgörelser, sexchock och DET STORA SAMTALET. Dessutom reagerar vi på Aryas överraskande drag. Med Markus Larsson, Sandra Wejbro, vår specialgäst Rojin Pertow, chefredaktör för Galago, och Tove Björnlundh i Pakistan.

▪ Mejla dina frågor till [email protected], tagga #tronspelet i sociala medier eller ring vår hotline på 08-725 23 57.

Prenumerera på Tronspelet:

iTunes II Acast II RSS II Spotify

LÄS OCKSÅ PLUS Pengarna bakom ”Game of thrones”

LÄS OCKSÅ PLUS Kit Harington: ”Frisören frågade om jag ville sälja mitt hår”

LÄS OCKSÅ Riktiga serien dog för länge sedan

Så bra är första avsnittet av "Game of Thrones" 07:58

LÄS OCKSÅ Seriemördarbudskap och tjatsex i ”Game of thrones”-premiären

LÄS OCKSÅ Stressad men effektiv ”Game of thrones”-premiär