Förvirrade irländska väninnor, skruvad svart humor och älskvärd dramakomedi

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 09 april 2020 kl. 07.59

Uppdaterad: 10 april 2020 kl. 20.50

Foto: W Channel/BBC America/NENT. ”Women on the verge”, ”Killing Eve” och ”Älska mig”.

VECKANS STREAMINGTIPS Sharon Horgans ”Women on the verge”. Tredje säsongen av katt och råtta-leken ”Killing Eve”. Och Josephine Bornebusch dramakomedibriljans ”Älska mig”.

Foto: W Channel. ”Women on the verge”.

Women on the verge



Den vassa irländskan Sharon Horgan – kvinnan bakom magnifika ”Catastrophe” och Sarah Jessica Parker-serien ”Divorce” – har tillsammans med Lorna Martin skrivit manus till den här roliga och röriga dramakomedin. Om de tre Dublin-väninnorna Laura (Kerry Condon), Katie (Nina Sosanya) och Alison (Eileen Walsh), som några år efter 30 fortfarande har dålig koll på vad de vill göra med sina liv och konsekvent saboterar saker och ting för sig själva vad gäller kärlek, relationer och jobb. De är alla tre sköna figurer och rollbesättningen är toppen – och Horgan gör en biroll som smått föraktfull terapeut.

TV4 Play

Foto: BBC America. ”Killing Eve”.

Killing Eve



Spionthrillern tillika svarta komedin ”Killing Eve”, om katt och råtta-leken mellan säkerhetsagenten Eve Polastri (Sandra Oh) och den psykopatiska yrkesmörderskan Oksana Astankova/Villanelle (Jodie Comer), går in på sin tredje säsong. Och medan serien, tyvärr, har mist lite av sin magi (kanske för att man byter showrunner varje säsong, den här gången är det Suzanne Heathcote som rattar skutan), är den fortfarande, med marginal, tillräckligt rolig, skruvad och makaber. Oh, Comer och Fiona Shaw är som vanligt enastående, och Harriet Walter och ”Game of thrones” Gemma Whelan är starka nytillskott.

HBO Nordic. Säsongspremiär på måndag

Foto: SVT. ”Älska mig”.

Älska mig



Nu är det dags för alla som inte har tillgång till Viaplay, att njuta av den här älskvärda skapelsen av Josephine Bornebusch, som nu alltså sänds i SVT. ”Älska mig” är svensk dramakomedibriljans i sex delar, om hur tre familjemedlemmar i olika åldrar hanterar livet och vardagen – kärleken, sorgerna, kriserna, relationerna och åldrandet. Bornebusch spelar själv huvudrollen som läkaren Clara, som har jobbiten under kontroll men ett privatliv som går på tomgång, och omges av stabila proffs som Sverrir Gudnason, Johan Ulveson, Ia Langhammer och Görel Crona. Ett måste, med en andra säsong på gång.

SVT Play. Premiär 10 april.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Guide till påskens bästa tv

LÄS OCKSÅ Religiös rymmare, tonårsfejkare och vansinniga kattmänniskor

KOPIERA LÄNK