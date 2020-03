Tio tv-serier att se på internationella kvinnodagen

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 07 mars 2020 kl. 20.41

Uppdaterad: 07 mars 2020 kl. 21.34

Foto: SVT/BBC/Ragnar Visage, Zik Zak. ”Stallet med vänner”, ”Gentleman Jack” och ”Pappahelger”.

Coola karaktärer, viktiga teman, humor, smarthet och systerskap. Här är tio tv-serier som är perfekta att fira kvinnodagen med.

Foto: BBC/HBO. ”Gentleman Jack”.

1. Gentleman Jack



Lekfullt kostymdrama med Suranne Jones i sylvass form som den lesbiska hjältinnan Anne Lister (1791-1840). En brittisk landägarinna, industrialist och resenär som dokumenterade sitt liv, sina affärer och sina lesbiska relationer i dagböcker, delvis skrivna i kod.

HBO Nordic

Foto: Amazon. ”The marvelous mrs Maisel”.

2. The marvelous mrs Maisel



Rachel Brosnahan briljerar som en judisk New York-hemmafru som upptäcker att hon har en talang för ståuppkomik, i Amy Sherman-Palladinos hyllade serie, som tar sin början 1958. ”Gilmore girls” möter ”Mad men”, typ.

Amazon Prime Video

Foto: Ragnar Visage/Zik Zak. ”Pappahelger”.

3. Pappahelger



Träffsäker isländsk serie om en 38-årig parterapeut och trebarnsmor som brottas med sin självbild när det visar sig att hennes man har haft en affär vid sidan om.

SVT Play

Foto: HBO. ”My brilliant friend”.

4. My brilliant friend



Tv-serien baserad på Elena Ferrantes Neapelkvartett, om den komplicerade vänskapen mellan Elena ”Lenù” Greco och Raffaella ”Lila” Cerullo är ingenting mindre än makalös – och nu ligger hela säsong två ute på HBO Nordic. Gaia Giraces fullkomligt kompromisslösa ”Lila” är min absoluta favorit av alla kvinnliga tv-karaktärer just nu.

HBO Nordic

Foto: BBC. ”Fleabag”.

5. Fleabag



Otroligt rolig – och svart – dramakomedi av och med det brittiska geniet Phoebe Waller-Bridge. Om en smart och neurotisk kvinna i 30-årsåldern som försöker hålla sig flytande bland sexmissbruk, sorg och stukade familjerelationer, och med jämna mellanrum bryter den fjärde väggen för att prata direkt till, eller bara titta menande på, oss i publiken.

Amazon Prime Video

Foto: Netflix. ”GLOW”.

6. GLOW



Netflix ”Orange is the new black” är en given, bannrytande kvinnofavorit, men även den här på många sätt besläktade serien, som är producerad av ”OITNB”-skaparen Jenji Kohan, är ett måste. Om ett brokigt och färgstarkt gäng kvinnor på 80-talet, som sätts ihop under namnet Gorgeous Ladies of Wrestling för att spela in en wrestlingserie. Kitsch, systerskap, feminism, humor, stora hår, hysteriska matcher, en fenomenal skådespelarensemble och massor av 80-talsmusik.

Netflix

Foto: Netflix. ”Unbelievable”.

7. Unbelievable



Susannah Grant har gjort en av de senare årens viktigaste serier. Ett verklighetsbaserat kriminaldrama som, utifrån ett 100 procent kvinnligt perspektiv, tar sexuellt våld på allvar. Med Merritt Wever och Toni Collette som två poliser som jagar en serievåldtäktsman.

Netflix



Foto: SVT. Anna Blomberg i ”Stallet med vänner”.

8. Stallet med vänner



Det helkvinnliga humorkollektivet Stallet, som gjorde roliga ”Trettiplus”, skojar vidare med samtiden, med hjälp av diverse gästkomiker. Sketcher om allt från specialkostkraven från helvetet och skitnödigt föräldraskap till politiskt korrekta sångstunder för barn och gynekologundersökningar i mobilen.

SVT Play

Foto: BBC America. ”Killing Eve”.

9. Killing Eve



En våldsam, galghumoristisk och mycket apart pärla som tar det gamla, traditionellt maskulina spiondramat till helt nya platser. Jodie Comer och Sandra Oh är suveräna som två kvinnor – den ena en psykopatisk yrkesmörderska och den andra agenten som jagar henne – som blir besatta av varandra, och varje säsong är rattad av olika kvinnliga showrunners. Phoebe Waller-Bridge gjorde den första säsongen, Emerald Fennell gjorde den andra – och den tredje kommer att göras av Suzanne Heathcote.

HBO Nordic

Foto: C More. ”Enkelstöten”.

10. Enkelstöten



Lotta Tejle och Sissela Kyle är fantastiskt roliga som två tanter som – desperata, underbetalda och trötta på att ta skit – ger sig in i den kriminella branschen i den här nytolkningen av gamla ”Dubbelstötarna”. Den första säsongen handlar om ett bankrån, den andra om en konstkupp.

C More

Foto: Netflix.

BONUS:

I samband med internationella kvinnodagen har Netflix och UN Women (FN:s enhet för kvinnors rättigheter och egenmakt) låtit 55 kvinnor i underhållningsbranschen välja ut serier, dokumentärer och filmer som inspirerar dem. Tänk en sorts kvalitetsmärkning.

Titlarna är utvalda av världskändisar som Salma Hayek och Sophia Loren, men också av mer lokala förmågor. Som svenska Hanna Ardéhn (”Störst av allt”).

Sök på ”Eftersom hon tittade”, eller gå direkt till Netflix.com/eftersomhontittade.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Dystopisk romantik med stora idéer – och en del klichéer

LÄS OCKSÅ Månadens måsten! De tio hetaste tv-serierna just nu

KOPIERA LÄNK