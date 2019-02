Värdiga vinnare av ”På spåret” – efter en tyvärr avslagen final

TV 22 februari 2019 21:01

The same procedure as last year:

Även denna säsongs final av ”På spåret” blev lite avslagen. Skådespelarna Eric Ericson och Kjell Wilhelmsen hamnade på efterkälken direkt och var sedan aldrig riktigt nära att komma ifatt debutanterna och välförtjänta vinnarparet Parisa Amiri och Gunnar Wetterberg.

Skådespelarparet Eric Ericson och Kjell Wilhelmsen är duktigare än vad man först kanske tror med tanke på deras skämtsamma och alltid underhållande uppträdande. Men i finalen kom de inte riktigt upp till sin normala nivå.

Parisa Amiri och Gunnar Wetterberg drog två åttor på resmålen (Lima, Barcelona), tog ganska snabbt en sjupoängsledning och släppte sedan aldrig greppet.

Kvinna och man, ung och veteran, två väldigt olika personligheter. Jag är inte säker på att de ens själva har förstått hur och varför de kompletterar varandra så bra. Välförtjänta vinnare.

Häromdagen blev det också känt att det efter tio år var tack-och-farväl till Augustifamiljen som husband. SVT vill förnya. Kanske få in fler kvinnor.

Bandet under ledning av Stefan Sporsén blir hur som helst svåra att ersätta. De har bjudit på många musikaliska höjdpunkter genom åren. First Aid Kit, Miriam Bryant, Tove Lo och Sarah Klang är några som gjort sina första stora tv-framträdanden just med dem.

Bäst i år musikaliskt var Mikael Rickfors, Lena Willemark, Petra Marklund och Bror Gunnar Jansson.

Foto: SVT Eric Ericson, Kjell Wilhelmsen, Gunnar Wetterberg och Parisa Amiri.

Så bra var finallagen:

⁠

Parisa Amiri/Gunnar Wetterberg. Hon är journalist med inriktning på populärkultur och har varit programledare i radio och tv, bland annat SVT:s kulturmagasin ”Kobra”. Han är historiker och författare, fristående kolumnist på Expressens ledarsida och har jobbat på Riksrevisionsverket, Finansdepartementet och Svenska Kommunförbundet. Är även känd från SVT:s ”Fråga Lund”. Paret vann på starka 37 poäng.

⁠

Eric Ericson/Kjell Wilhelmsen. Två skådespelare baserade på teatrar i Göteborg. Erics största tv-roll är sorgligt nedlagda serien ”Molanders”, Kjell blev ”Glenn” med hela svenska folket via ”30 grader i februari”, där hans rollfigur sökte kärleken i Thailand. Har härlig komisk kemi ihop. Förlorade på 30 poäng.

Så bra var musiken:

⁠

Daniel Adams Ray. Det var väl inget större fel på hur han rappade 2Pac-hiten ”Changes”. Men den tillförde heller inget jämfört med originalet. Och även om Augustifamiljen fick till soundet helt rätt, saknades helt lekfullheten hos Manu Chaos originalversion av härligt knäppa ”Bongo bong”.

Så bra var programledarnas säsong:

⁠

Både Kristian Luuk och Fredrik Lindström har varit snäppet bättre än i fjol. Varmt hjälpsamma åt de tävlande, roliga, skämtsamma och stundtals lite skönt elaka mot varandra.

Säsongens replik: Ti'ra killar, sa Gunnar Bolin och tävlingspartnern Amie Bramme Sey förstod ingenting. Ett uttryck ingen använt sedan 1956, konstaterade Fredrik Lindström.

Säsongens pendlare: Johar Bendjelloul. Såg nästan självgott nöjd ut när ”Jossar” hade utklassat Hanna Dorsin/Emma Molin. Och var totalt förtvivlad när han hade ryckt bort tio poäng i semifinalen.

Säsongens felsvar: Det är nog inte så välkänt att om man sladdar runt med en bil, är det en idrott som kallas drifting. Men att som Gunnar Bolin och Emma Molin tro att det var dragracing eller speedway…

Säsongens accessoar: Josefin Johansson hade en speldosa inflätad i frisyren.

Och apropå förnyelse: R.I.P. Listan!

avJan-Olov Andersson