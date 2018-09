Galaglans, terrordramatik och spännande småstadsmysterium

TV 14 september 2018 12:54

VECKANS STREAMINGTIPS Emmygalan, ”Gråzon” och ”Keeping Faith”.

Foto: Emmy® Awards.

Emmygalan 2018



Detta att TV4 Play sänder årets Emmygala live är ju verkligen fint som snus för alla oss som är galna i tv-serier och allt kring dem. Galan är den 70:e i ordningen, leds av Michael Che och Colin Jost från "Saturday night live" och drar i gång klockan 02.00 natten mot tisdag (och ska även kunna ses i efterhand). Nomineringsligan leds av "The assassination of Gianni Versace: American crime story", tätt följd av "Atlanta", "The handmaid's tale", "SNL" och "Game of thrones", och personligen hoppas jag på att även "GLOW", "The Americans", "Godless", "Killing Eve" och "Insecures" Issa Rae kan få lite kärlek.

TV4 Play. Natten mot tisdag

Foto: C More/TV4.

Gråzon



I våras imponerades jag storligen av C Mores dansk-svenska och ruggigt kompetenta "Gråzon", av Oskar Söderlund och Morten Dragsted. Ett spännande och mycket välgjort terrordrama med både fingertoppskänsla och nerv, och urfina skådespelarinsatser av bland andra Tova Magnusson, Birgitte Hjort Sørensen, Ardalan Esmaili och Joachim Fjelstrup. Om hur Säpo och den danska motsvarigheten PET samarbetar för att förhindra en terrorattack mot Skandinavien, medan en dansk drönaringenjör och hennes son är tagna som gisslan av en av terroristerna. Har du inte sett serien än så passa på nu, då TV4 visar den.

TV4 Play. Premiär på tisdag

Foto: BBC One Wales.

Keeping Faith



Låt inte den gräsliga titeln lura dig – den här walesiska thrillern i åtta delar, som precis har dykt upp på C More, är en riktig liten pralin. Skådeplatsen är en pittoresk liten håla där alla känner alla, och mysteriet som ska lösas är varför den föräldralediga advokaten och trebarnsmamman Faith Howells man Evan, som också är advokat, plötsligt en dag har gått upp i rök – till synes helt uppsåtligt. Eve Myles är strålande i huvudrollen som en lite annan typ av duperad och övergiven fru; rolig, arg, bakis och allmänt småbökig. Serien gick hem ordentligt i hemlandet och en andra säsong lär vara på gång.

C More

