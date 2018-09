Skilsmässodramatik, en ny dansk höjdare och mera 70-talsporr











1 av 4

TV 7 september 2018 11:12

VECKANS STREAMINGTIPS ”The split”, ”Liberty” och ”The Deuce”.

The split



Kan väldigt varmt rekommendera den här brittiska serien i sex delar, där juridiska kraftmätningar vävs samman med vardagligt familjedrama. Om skilsmässoadvokatsfamiljen Defoe, bestående av den stenhårda matriarken Ruth (Deborah Findlay) och hennes tre döttrar. Mamman driver en advokatbyrå där även mellansystern (Annabel Scholey) jobbar, medan äldsta systern Hannah (Nicola Walker) har gått till en rivaliserande firma. En liten svaghet är att serien, trots en kvinnlig avsändare (Abi Morgan) och kvinnligt fokus, med knapphet klarar Bechdeltestet då det faktiskt mestadels pratas om män – men de många styrkorna kompenserar.

SVT Play. Premiär i morgon

Liberty



Den som gillar sitt drama danskt har något att se fram emot i den här miniserien – regisserad av Mikael Marcimain och baserad på Jakob Ejersbos roman. Skådeplatsen är det sena 80-talets Tanzania, där den danska familjen Knudsen och den dansksvenska familjen Larsson är posterade – vid sidan av andra européer med både bra och mindre bra moral. Med en mycket stark rollista (Hollywoodstjärnan Connie Nielsen, Carsten Bjørnlund från "Arvingarna", "Brottet"-esset Sofie Gråbøl och Magnus Krepper som svenskt praktarsle) och en lockande blandning av idealism, maktmissbruk, korruption, sprit, sex och kulturkrockar.

SVT Play. Premiär på måndag

The Deuce



Äntligen kommer en ny säsong av högkvalitativa "The Deuce" – David Simons och George Pelecanos förförande skitiga gatuskildring, om den boomande porrindustrin i 70-talets hårda New York. En serie som har ignorerats helt av Emmyjuryn men i själva verket är en perfekt sleazestorm av prostituerade, snutar, taffliga porrfilmsinspelningar, gayklubbar, 70-talsmode, gangstrar, hallickar i pråliga kläder, tragik, humor och empati. "Orange is the new blacks" Alysia Reiner är ett färgstarkt tillskott till den redan stora ensemblen, men bäst är fortfarande Maggie Gyllenhaal – enastående som en före detta sexarbetare som nu regisserar porr.

HBO Nordic. Säsongspremiär på måndag

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Jim Carrey briljerar i jätteledsna komediserien ”Kidding”

LÄS OCKSÅ 15 heta tv-serier att kolla in i september