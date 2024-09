En extremt underhållande vintagedeckare

Äntligen har hiten ”Poker face” kommit till Sverige

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-14

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

TV-RECENSION Det tog närmare åtta månader, men nu är den äntligen här.

Natasha Lyonne är underbar som amatördeckare och levande lögndetektor i ”Knives out”-snillet Rian Johnsons mordmysterie-roadtrip ”Poker face”.

Poker face

SkyShowtime

Säsong 1

Av Rian Johnson, med Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Adrien Brody, Ron Perlman, Dascha Polanco, Chloë Sevigny.

MORDMYSTERIUM Rian Johnson, mordmysteriemästaren bakom ”Knives out”-filmerna, och den oefterhärmliga, hesa och spralliga skådespelerskan Natasha Lyonne, känd från bland annat Netflix ”Orange is the new black” och ”Russian doll”, visade sig vara en drömkombination när Peacocks ”Poker face” hade premiär i januari.

Serien blev en hit direkt, förnyad för en andra säsong redan i februari, och i somras blev Lyonne nominerad till en Emmy för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie.

Och nu, smått bedrövligt långa åtta månader efter sin premiär, har den äntligen nått Sverige.

Det rör sig om en humoristisk, retroinspirerad ”inverterad deckare” à la 70-talsklassikern ”Columbo”, där frågan alltså inte är vem som gjorde det, utan snarare hur han eller hon ska åka dit.

Lyonne spelar hjältinnan Charlie Cale, som är smart, nyfiken och observant, men framför allt en sorts levande lögndetektor, som släpper ur sig spontana ”bullshit” så fort någon ljuger.

expand-left helskärm ”Poker face”.

Lyonne är i magnetisk toppform

När vi först träffar henne är hon nöjd med sitt enkla liv som cocktailservitris på ett casino i Las Vegas. Men när hennes väninna (”OITNB”-kollegan Dascha Polanco) mördas, och hon själv listar ut vem som gjorde det, hamnar hon i en livsfarlig situation och tvingas ge sig ut på vägarna, förföljd av casinots säkerhetschef Cliff LeGrand (Benjamin Bratt).

Vad som följer är en roadtrip med nedslag i diverse kärleksfullt skildrade men sjaviga miljöer från den amerikanska myllan, i stater som New Mexico, Texas, Tennessee och Colorado.

Varje avsnitt presenterar en ny mordgåta som Charlie behöver lösa, och en ny uppsättning färgstarka figurer, spelade av både väldigt kända (Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Judith Light, Nick Nolte, Joseph Gordon-Levitt, Tim Blake Nelson, Luis Guzmán) och mindre kända gäststjärnor.

Lyonne är i magnetisk toppform, med en look som känns omedelbart kultig, och det vasst skrivna manuset lyckas ofta överraska, trots den i teorin givna mallen.

En förtjusande, smart och extremt underhållande vintagedeckare.



”Poker face” har premiär på SkyShowtime den 15 september.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv