Serierna som har gjort chocker till en sport

”House of the dragon” och ”The Boys” vill få dig att trilla ur hängmattan i sommar

TV-KRÖNIKA Se dem inte med dina föräldrar.

Se dem inte med dina barn.

Och se dem inte om du är ömtålig.

Scener som får tittarna att sätta kaffet i vrångstrupen, trilla av stolen, tappa hakan och dra efter andan, gärna allt på samma gång. Och som får folk att snacka.

De har alltid varit ett väsentligt inslag i tv-seriekulturen, och är kanske viktigare än någonsin i en tid där konkurrensen om tittarnas uppmärksamhet är skoningslös och det blir allt svårare att brotta sig igenom bruset.

Det kan röra sig om listiga twistar som ingen såg komma. Men det kan också handla om att bara ösa på för allt vad tygen håller med gammalt hederligt våld och naket. Två primitiva men effektiva ingredienser som helt enkelt aldrig blir gamla.

Och här för att få oss att haja till i hängmattan den här sommaren, är två serier som båda är bäst i klassen på just den sistnämnda typen av scener.

"House of the dragon"



Den ena är HBO:s ”Game of thrones”-prequel ”House of the dragon”, vars andra säsong precis hade premiär på Max.

Moderserien gjorde en konstart av att orsaka chockskador hos sin publik, med incestsex, krossade skallar, bröllopsmassakrer, barnamord, våldtäkter, tortyr och plötsligt likviderade huvudpersoner.

Vid ett par tillfällen gick man kanske över gränsen. Som när en nyfödd bebis blev hundmat, och när Jaime Lannister tvingade sig till sex med sin tvillingssyster Cersei – medan hon sörjde deras gemensamma son som låg död i en kista precis bredvid.

expand-left helskärm ”House of the dragon”

Men faktum är att ”Game of thrones” inte blev ett fenomen trots, utan tack vare, sin gränslöshet och grymhet, och det arvet måste ”House of the dragon” nu förvalta.

Dock med en viss anpassning till en ny samtid.

expand-left helskärm ”House of the dragon”



Incest och ond, bråd död är fortfarande två av byggstenarna. Men sexuellt våld och kvinnlig nakenhet har tonats ner till förmån för annat skabröst och sensationellt.

Som manlig nakenhet (vi ser inte bara en massa drakar utan även en hel del enögda byxormar) och kvinnligt lidande i form av de mest överjävliga förlossningsscener som manusförfattarna har varit kapabla att dikta ihop, och dessutom en strid ström av på olika sätt förlorade barn.

Man skulle nästan kunna tro att hela serien är en enda lång varning för att få för sig att bli mamma.

expand-left helskärm Antony Starr och Cameron Crovetti i ”The Boys.”



Och sedan har vi den satiriska superhjälteserien ”The Boys” på Prime Video, om ett USA där individer med superkrafter hyllas som hjältar men i själva verket är korrupta svin.

I tre säsonger har man blåst på med ultravåld och sex och snusk så bisarrt att man hela tiden har tänkt att nu kan de snart inte överträffa sig själva.

Men man har alltid fel.

Hittills har en av de mer omtalade scenerna varit den där en ”supe”, hög på kokain, krymper sig själv för att krypa in i en annan mans penis, men väl där inne råkar nysa, så att han blir stor igen. Och alltså spränger sin partner inifrån.

Men frågan är om inte en sak jag nyligen såg i den nya fjärde säsongen, och fortfarande inte har lyckats radera från mina näthinnor (tänk en sexscens-pastisch på den otroligt sjuka body horror-filmen ”The human centipede”) toppar allt som har kommit före.

expand-left helskärm Nathan Mitchell och Chace Crawford i ”The Boys.”



Ni har blivit varnade.

Eller rekommenderade.

Det beror på hur man ser på saken.

FJELLBORGS FAVORITER



check Threesome

En av sommarens bättre nyheter är att SVT räddade Lisa Linnertorps mycket starka unga relationsdrama undan kaoset på Viaplay. Den nya andra säsongen har premiär den 3 juli, men redan till veckan läggs den första säsongen ut på SVT Play.



check Sweet Tooth

Netflix postapokalyptiska fantasydrama, om en värld där ett virus har dödat större delen av den mänskliga befolkningen och ”hybridbarn” delar kroppsdelar och kännetecken med olika sorters djur, har rundat av med en tredje säsong. Mysigt och lagom mörkt för att se ihop med lite äldre barn.



check Ett fall för Vera

Kanske inte månadens absolut piggaste serietips, med tanke på att vi är inne på säsong nummer 13. Men Brenda Blethyn är alltid sevärd som Vera Stanhope, och av de långkörande brittiska sommardeckarna är det den här jag gillar bäst. På SVT Play såklart.