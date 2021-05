HBO har släppt de första bilderna från ”House of the dragon”

Publicerad: 05 maj 2021 kl. 17.59

Uppdaterad: 05 maj 2021 kl. 18.10









1 av 3 | Foto: HBO. Emma D'Arcy som prinsessan Rhaenyra Targaryen och Matt Smith som prins Daemon Targaryen.

TV

Hör upp alla ”Game of thrones”-diggare – nu har vi de första bilderna från HBO:s prequelserie ”House of the dragon”.

I förra veckan började HBO peppen med ett par bilder på manusläsande skådespelare, och nu frestar de vidare med de första officiella bilderna från ”House of the dragon”, som alltså är en sorts prequelserie, som är baserad på George RR Martins bok ”Eld & blod”, utspelar sig 300 år före händelserna i ”Game of thrones” och berättar historien om familjen Targaryen.

På den första av de tre släppta bilderna ser vi Emma D'Arcy som prinsessan Rhaenyra Targaryen och Matt Smith som prins Daemon Targaryen. Två rollfigurer som HBO beskriver så här:

Rhaenyra är ”kungens förstfödda barn, som är av rent valkyriskt blod och en skicklig drakryttare. Många kommer att säga att Rhaenyra föddes med allt... men hon föddes inte som man”.

Daemon är ”Kung Viserys yngre bror och tronarvinge. Daemon är en enastående krigare och drakryttare. Men det sägs att när en Targaryen föds, kastar gudarna ett mynt i luften...”.

På den andra bilden syns Steve Toussaint som Lord Corlys Velaryon/The Sea Snake, och om honom skriver HBO:

”Velaryon-familjen har en valkyrisk blodlinje som är lika gammal som Targaryen-familjen. Som 'The Sea Snake' är Lord Corlys den största nautiska äventyraren i Westeros historia, och han har byggt en kraftfull familj som är ännu rikare än familjen Lannister och äger den största flottan i världen.”

På den tredje bilden har vi Olivia Cooke som Alicent Hightower och Rhys Ifans som Otto Hightower.

Otto är ”känd som 'The Hand of the King' och tjänar både kungen och riket på ett lojalt och troget sätt. I Ottos ögon är det största hotet mot kungariket kungens egen bror, Daemon, och det faktum att Daemon är arvtagare till tronen”.

Alicent är dotter till Otto Hightower och ”den vackraste kvinnan i de sju rikena, och hon växte upp i The Red Keep, nära kungen och hans inre cirkel. Hon har både nåd och skarp politisk känsla”.

Seriens skapare är George RR Martin själv och Ryan Condal, och premiären förväntas bli nästa år.

