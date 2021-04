HBO:s ”In treatment” gör comeback i maj – se trailern

Joel Kinnaman spelar mot ”Orange is the new blacks” Uzo Aduba

Publicerad: 15 april 2021 kl. 11.49

Uppdaterad: 15 april 2021 kl. 13.08

Foto: HBO. Uzo Aduba i ”In treatment”.

TRAILER I maj återvänder HBO:s hyllade dramaserie ”In treatment” efter elva år. ”Orange is the new black”-stjärnan Uzo Aduba gör huvudrollen som terapeuten Brooke, och Joel Kinnaman spelar hennes pojkvän.

HBO har skakat liv i ”In treatment” – terapidramat baserat på Hagai Levis israeliska förlaga som rullade i tre säsonger under åren 2008-2010.

Då var det Gabriel Byrne som spelade huvudrollen som psykoterapeuten Paul Weston, som tog emot patienter spelade av bland andra Blair Underwood, Mia Wasikowska, Hope Davis och Alison Pill.

Byrne vann en Golden Globe för sin insats, och Dianne Wiest och Glynn Turman vann varsin Emmy för bästa kvinnliga biroll respektive bästa manliga gästskådespelare.

Men nu, när serien alltså kommer tillbaka med en fjärde säsong, är det ”Orange is the new black”-stjärnan Uzo Aduba som står i centrum som terapeuten Brooke Lawrence, som bor och jobbar i Los Angeles och ”tar sig an stora frågor som den globala pandemin och sociala och kulturella förändringar – samtidigt som hon kämpar med sina egna problem”.

Joel Kinnaman spelar Adam, som sedan länge är hennes pojkvän till och från, och showrunners är Jennifer Schuur and Joshua Allen.

Säsongen består av 24 avsnitt à 30 minuter, och premiär blir det den 24 maj på HBO Nordic.

Här är trailern:

