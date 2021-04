Hygglig fantasy – med en övre åldersgräns

Så bra är Netflix ”Shadow and bone”

Publicerad: 22 april 2021 kl. 10.46

Uppdaterad: 22 april 2021 kl. 11.02

Foto: Netflix. ”Shadow and bone”.

TV

TV-RECENSION Efter serier som ”The witcher” och ”Cursed” fortsätter Netflix att jaga den stora fantasysuccén med ”Shadow and bone”. En serie som tråkar ut mig personligen – men trots allt tillhör det bättre de har gjort i genren hittills, och bör bli en hit bland yngre tittare.

Shadow and bone

Netflix

Säsong 1

Av Eric Heisserer, med bl a Jessie Mei Li, Ben Barnes, Freddy Carter, Archie Renaux, Amita Suman, Kit Young, Daisy Head, Zoë Wanamaker.

FANTASY Jag tänker inte nämna ni-vet-vilken serie. För inte heller det här är Netflix svar på den.

Det här är ung och helt ofarlig fantasy, baserad på Leigh Bardugos ”Grishaverse”. Bardugo själv är med som exekutiv producent, och den Oscarnominerade manusförfattaren Eric Heisserer (”Arrival”) har vävt samman handlingen från två olika böcker som utspelar sig i samma universum men tillhör olika bokserier; ”Shadow and bone” och ”Six of crows”.

Skådeplatsen är huvudsakligen Ravka. Ett krigshärjat rike (vars look är inspirerad av Tsarryssland), som är hårt ansatt av (rätt diffusa) fiender från olika håll och dessutom har rivits itu av en övernaturlig ”sänka”; en sorts vägg av skuggor och mörker där monster härjar.

Där lever vår hjältinna Alina Starkov (Jessie Mei Li), som har vuxit upp föräldralös på ett barnhem tillsammans med sin bäste vän Mal (Archie Renaux). När serien börjar är hon kartritare för armén och han spårare, men när en oförutsedd händelse visar att hon inte bara är en ”grisha” (en person med magiska krafter) utan den grisha som skulle kunna förstöra sänkan och därmed befria hela Ravka, slits hon bort från Mal för att träna i en elitarmé ledd av den mystiske generalen Kirigan (Ben Barnes).

Samtidigt får vi följa ett annat gäng som alltså har valsat in från en annan bok; en trio gnabbande kriminella (Freddy Carter, Amita Suman och Kit Young) som kommer från önationen Kerchs huvudstad Ketterdam, och nu tänker ta sig genom sänkan till Ravka för att tjäna storkovan.

De två olika handlingstrådarna håller olika toner, och gifter sig inte helt smärtfritt. Och dessutom brottas ”Shadow and bone” ganska länge med det typiska problem som uppstår när en komplicerad bokvärld på kort tid ska göras begriplig för de icke redan insatta, utan att tyngas ner av för mycket exposition, samtidigt som redan existerande fans ska smörjas.

Men när berättelsen väl börjar hitta sitt fotfäste, klarnar ett och annat efterhand och det hela rullar på hyfsat smidigt. Och den yngre publiken lär gilla det här.

Som vuxen (kanske lite övermogen) tittare, saknar man dock både rollfigurer och skådespelare med karisma och pondus.

Alina är en figur som dras med av, och reagerar på, handlingen snarare än driver den, och med undantag av Barnes och Zoë Wanamaker i rollen som Alinas magitränare Baghra är ensemblen tämligen oerfaren. Och det märks.

Ibland känns scener mer som lajv än som tv.



”Shadow and bone” har premiär på Netflix den 23 april.

Mer fantasy på g



* HBO:s ”Game of thrones”-prequel ”House of the dragon”, med Paddy Considine, Rhys Ifans, Eve Best och Matt Smith, lär få premiär nästa år.

* Amazons spektakulärt dyra ”Sagan om ringen”-serie blir också en sorts prequel. På rollistan finns bland andra Peter Mullan och Lenny Henry.

* Amazon gör även ”The wheel of time”, baserad på Robert Jordans ”Sagan om drakens återkomst”-böcker.

