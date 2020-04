Aprils 15 hetaste tv-seriepremiärer

De bästa nya streamingtipsen för hemmahänget

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 02 april 2020 kl. 13.11

Uppdaterad: 02 april 2020 kl. 17.51

Foto: HBO/Showtime/C More. ”Mrs America”, ”Penny dreadful: City of Angels” och ”Rebecka Martinsson”.

Som tur är, nu när man ska hålla sig hemma, bjuder april månad på en strid ström av nya och återkommande seriehöjdare.

Här är de 15 viktigaste att hålla ögonen på.

Foto: Tamara Arranz Ramos. ”La casa de papel”.

1. La casa de papel



Netflix spanska dundersuccé – kuppthrillern ”La casa de papel”, om det kriminella snillet Professorn och hans band av rånare med kodnamn tagna efter olika städer – är tillbaka med en fjärde omgång. Vi släpps ner i dramat mitt under den pågående guldkuppen mot Spaniens centralbank, under vilken saker och ting blir allt mer kaotiska.

Netflix, 3 april

Foto: Nea Asphäll. ”Sjukt oklar”.

2. Sjukt oklar



Clara Henry är tillbaka som 25-åringen Ellen, som lever ett fejkliv som tonåring för att kunna avsluta den gymnasieutbildning hon en gång hoppade av. När säsong två börjar är det 178 dagar kvar till studenten.

SVT Play, 6 april

Foto: DR. ”When the dust settles”.

3. When the dust settles



Dansk dramaserie om åtta olika människor vars liv flätas samman och förändras efter en terrorattack mot centrala Köpenhamn. Vi får bland annat träffa en justitieminister, en rörmokare, en hemlös kvinna och en åttaåring.

SVT Play, 11 april

Foto: HBO. ”Run”.

4. Run



Superfavoriten Merritt Wever och Domhnall Gleeson spelar huvudrollerna i den här nya HBO-serien, som beskrivs som en blandning av svart komedi och romantisk thriller. Om två personer som var ihop i college och då gjorde en pakt som gick ut på att de skulle släppa allt, ses på Grand Central i New York och resa genom USA tillsammans om någon av dem sms:ade ordet ”RUN” och den andra svarade likadant. Vilket alltså händer nu, 17 år senare. Vicky Jones har skapat serien och Phoebe Waller-Bridge gör en biroll och är också exekutiv producent.

HBO Nordic, 13 april

Foto: Paramount Network. ”Waco”.

5. Waco



Miniserie (från 2018) om belägringen i Waco, Texas, 1993, som höll på i 51 dagar och slutade med att 76 medlemmar i den religiösa sekten Davidianerna dog i en brand. Taylor Kitsch spelar sektledaren David Koresh, och i övriga roller syns bland andra Michael Shannon, Andrea Riseborough, Rory Culkin, Shea Whigham, John Leguizamo och Julia Garner.

TV4 Play, 13 april

Foto: BBC America. ”Killing Eve”.

6. Killing Eve



Essen Sandra Oh och Jodie Comer är tillbaka som säkerhetsagent respektive psykopatisk yrkesmörderska i den magnifika katt och råtta-leken ”Killing Eve”. Suzanne Heathcote är säsongens showrummer.

HBO Nordic, 13 april



Foto: Hulu. ”Mrs America”.

7. Mrs America



Stjärnspäckad, verklighetsbaserad miniserie med självaste Cate Blanchett i huvudrollen som Phyllis Schlafly. En konservativ, antifeministisk aktivist som motsatte sig 70-talets kvinnorättsrörelse och moderniseringen av jämställdhetslagstiftningen. Rose Byrne spelar den ledande feministen Gloria Steinem och andra roller görs av Uzo Abuda, Elizabeth Banks, Sarah Paulson, John Slattery och James Marsden.

HBO Nordic, 15 april

Foto: Amazon. ”Bosch”.

8. Bosch



Dags för den sjätte, och näst sista, säsongen av den finfina LA-deckaren ”Bosch” med Titus Welliver i titelrollen. Handlingen denna gång beskrivs så här: Efter att en medicinfysiker avrättas och det dödliga radioaktiva materialet som han hade med sig försvinner, befinner sig Harry Bosch i centrum för ett komplext mordfall, en rörig utredning och ett stort hot mot Los Angeles – staden han har lovat att skydda.

HBO Nordic, 18 april

Foto: Andrew D. Bernstein/NBAE. ”The last dance”.

9. The last dance



Dokumentärserie i tio delar om basketsuperstjärnan Michael Jordan och hans lag Chicago Bulls under NBA-säsongen 97-98.

Netflix, 20 april

Foto: Natalie Seery. ”After life”.

10. After life



Ricky Gervais är tillbaka som den sörjande, självmordsbenägna småstadsmisantropen Tony. I säsong två försöker han bli en bättre vän till dem runt omkring sig, samtidigt som tidningen han skriver för hotas av nedläggning.

Netflix, 24 april

Foto: Apple TV+. ”Defending Jacob”.

11. Defending Jacob



Serie i åtta delar med Chris Evans och Michelle Dockery som ett föräldrapar som försöker hantera anklagelserna om att deras 14-årige son kan ha mördat en klasskamrat. Baserad på William Landays kriminalroman med samma namn.

Apple TV+, 24 april

Foto: ARA SOLANKI/NETFLIX. ”Never have I ever”.

12. Never have I ever



Ny serie från Mindy Kaling. ”Never have I ever” beskrivs som en uppväxtkomedi om en första generationens indisk-amerikansk tonårstjejs komplicerade liv. Maitreyi Ramakrishnan spelar Devi; en överpresterande high school-student vars korta stubin gör att hon hamnar i jobbiga situationer.

Netflix, 27 april

Foto: Showtime. ”Penny dreadful: City of Angels”.

13. Penny dreadful: City of Angels



En spinoff från ”Penny dreadful”. Även denna serie är skapad av John Logan och på rollistan finns bland andra Natalie Dormer, Kerry Bishé och Rory Kinnear. Handlingen är flyttad till Los Angeles och utspelar sig ungefär 40 år efter den i originalserien, under Hollywoods guldålder på 30-talet.

HBO Nordic, 27 april

Foto: Johan Paulin/C More/TV4. ”Rebecka Martinsson”.

14. Rebecka Martinsson



I den andra säsongen av C Mores och TV4:s kriminalserie baserad på Åsa Larssons deckare om hemvändaren Rebecka Martinsson har Sascha Zacharias tagit över huvudrollen efter Ida Engvoll. Detta är sagt om handlingen: Martinsson arbetar sedan några år som åklagare i Kiruna, sedan hon lämnat Stockholm och flyttat till sin farmors hus i Kurravaara. Vid sidan om de komplicerade brottsfallen kämpar Rebecka med svåra livsval, och hon blir även påmind om händelser i sitt förflutna som hon behöver ta itu med. De nya avsnitten kommer även att visas i TV4, med start den 6 maj.

C More, 27 april

Foto: HBO. ”I know this much is true”.

15. I know this much is true



Miniserie från HBO som är baserad på Wally Lambs bok med samma namn och utspelar sig i den fiktiva staden Three Rivers, Connecticut. Mark Ruffalo spelar de identiska tvillingbröderna Dominick och Thomas Birdsey, varav den ene lider av schizofreni. Serien tar avstamp under tidigt 90-tal, då bröderna är i medelåldern, men skildrar genom tillbakablickar även deras tonårstid och barndom. Andra namn på rollistan är Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, Juliette Lewis och Kathryn Hahn.

HBO Nordic, 28 april

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Kvinnlig jättebebis i uppfriskande småstadshyllning

LÄS OCKSÅ Kjell Bergqvist levererar som barnvänlig Bäckström

KOPIERA LÄNK