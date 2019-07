Netflix + FÖLJ

Starkt avslut för ”Orange is the new black” på Netflix

Så bra är säsong 7 av en av decenniets viktigaste tv-serier

Foto: JoJo Whilden/Netflix. ”Orange is the new black”.

avKarolina Fjellborg

TV 24 juli 2019 13:39

TV-RECENSION Banbrytande ”Orange is the new black” tar avsked med en sjunde säsong sprängfylld med handlingstrådar, stora känslor och samhällskritik.

DRAMAKOMEDI Sedan 2013 har Jenji Kohans kvinnofängelseskildring på ett unikt sätt, och med hjälp av en stor och spektakulär ensemble, blandat galghumor och sitcomliknande eskapader med tunga livsöden, hjärtskärande drama och kängor mot sociala orättvisor, sexism och det amerikanska fängelsesystemet. Och, ännu viktigare, gett en röst åt ett brett spektrum av underrepresenterade kvinnor vars historier annars sällan berättas.

Men nu har det blivit dags för ”Orange is the new black” – en av Netflix första och bästa flaggskeppsserier – att göra sorti med sin sjunde säsong.

Och det är en stark, värdig, arg, rolig, spretig och sorglig sorti, sprängfylld med en uppsjö av storybågar, stora känslor och den för serien så karaktäristiska samhällskritik man kanske skulle kunna kalla för en sorts manusaktivism.

Numera frigivna Piper (Taylor Schilling) kämpar med att få ordning på sitt liv på utsidan, medan tillvaron för de som är kvar innanför murarna pendlar mellan hopp och total tröstlöshet, bland kärlek, död, våld, vänskap, droger, galenskap och bråddjup sorg.

Genomgående teman är acceptans, botgöring och försoning, och för några av säsongens starkaste scener står Danielle Brooks (”Taystee”), Natasha Lyonne (Nicky), Selenis Leyva (Gloria), Taryn Manning (Tiffany ”Pennsatucky” Doggett), Kate Mulgrew (”Red”), Yael Stone (Lorna) och Adrienne C Moore (Cindy), som alla lyckas beröra på djupet.

Nya handlingstrådar tillkommer medan de gamla ska knytas ihop, extremt många karaktärer ska få sina avslut, och som ren service till fansen dyker även ett par gamla favoriter från förr upp.

Mitt i allt detta läggs dessutom ett sidospår till, kring en högaktuell fråga. En stor del av handlingen utspelar sig nämligen på en förvaringsanstalt för illegala invandrare, där nya figurer introduceras och får sina bakgrundshistorier förklarade i påskyndade tillbakablickar.

Det är ett djärvt drag så här i den sista säsongen, och bitvis känner man att politiska poänger har fått gå före det redan fullpackade narrativets bästa.

Ändå kan man inte säga annat än att ”Orange is the new black” tar ett aktningsvärt avsked, och att arvet blir ansenligt.

Få serier, kanske ingen, har varit viktigare och mer banbrytande det här decenniet.

Säsong sju av ”Orange is the new black” har premiär på Netflix den 26 juli.

Se det här också: Mer Natasha Lyonne får du i Netflix ”Russian doll”, som är fyrfaldigt Emmynominerad inför årets gala, samt förnyad för en andra säsong.



Visste du att... Jenji Kohans första jobb i tv-branschen var som manusförfattaren för ett avsnitt av ”Fresh Prince i Bel Air”?



Just nu... spelar Uzo Aduba in miniserien ”Mrs America”, mot bland andra Cate Blanchett och Rose Byrne. Premiär i FX nästa år.

