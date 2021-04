Yakuza-humor, efterlängtad director’s cut och dansk relationspärla

Foto: Netflix/Viaplay/Xee. ”The way of the househusband”, ”Shadowplay” och ”Cold Hawaii”.

VECKANS STREAMINGTIPS En legendarisk gangster blir hemmaman i festliga ”The way of the househusband”. Måns Mårlinds snygga efterkrigsraffel ”Shadowplay” finns äntligen att se (i sin helhet) på Viaplay. Och den danska relationsdramakomedin ”Cold Hawaii” är ett litet fynd på TV4 Play.

Foto: NETFLIX. ”The way of the househusband”.

The way of the househusband



Ett oerhört roligt litet stycke actionkomedi-anime på Netflix. ”The way of the househusband” följer Tatsu; en före detta yakuzaboss ökänd som ”Den odödliga draken”, som har lämnat gangsterlivet bakom sig för att i stället vara hemmaman och stötta sin fru, som är en så kallad kyariaūman (karriärkvinna). Tatsu har dock kvar sin skrämmande look och sin hotfulla stil och hanterar nu vanliga hushållssysslor, yogaklasser och matinköp – såväl som slumpmässiga möten med gamla kollegor och rivaler under sina ärenden ute på stan – på de mest dramatiska, intensiva och aggressiva av sätt.

Netflix

Foto: Viaplay. ”Shadowplay”.

Shadowplay: Director's cut of The defeated



I december släppte Viaplay ”The defeated”; en om- och nerklippt (och omdöpt) version av Måns Mårlinds ambitiösa efterkrigsskildring ”Shadowplay”, som han regisserat tillsammans med parhästen Björn Stein. Men nu, äntligen, får vi se de den längre, läckrare originalversion med mer av allt och bättre flyt som de naturligtvis borde ha satsat på från början. Året är 1946 och skådeplatsen ett söndertrasat, hopplöst Berlin, fullt av brutna människor, hämnare, våldtäktsmän och utländska spelare med olika agendor. Taylor Kitsch gör huvudrollen som en New York-polis som kommer dit för att organisera poliskåren – samt hitta sin bror (Logan Marshall-Green), som traumatiserad avvek från armén och nu ägnar sig åt att slakta nazister. Men bäst är Nina Hoss som självlärd polismästare. Hårdkokt, tjusigt, tragiskt, spännande – och våldsamt.

Viaplay. Premiär den 20 april

Foto: TV4. ”Cold Hawaii”.

Cold Hawaii



Ett anspråkslöst men roligt och varmt danskt dramakomedi-guldkorn på TV4 Play, om vänskap, sexuella osäkerheter och relationskrångel. Handlingen utspelar sig i den nordjylländska surfsmåstaden Klitmøller, även känd som Cold Hawaii, och följer två unga par. Bjørn och Karla, som är uppvuxna på orten och jobbar hårt på att försöka få barn. Och så Bjørns bästa kompis och Karlas ex Mads-Emil och hans nya flickvän Simone, som kommer till Klitmøller för att bo hos Bjørn och Karla ett par månader. Ett gammalt och schemalagt sexliv möter ett nyförälskat och passionerat, och mindervärdeskomplex, svartsjuka och komiska missöden uppstår.

TV4 Play

