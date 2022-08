Mejla Karolina Fjellborg

Säkra kort och potentiella kalkoner bland höstens nya svenska tv-program

Publicerad: I dag 14.01

helskärm Programledare Robin Paulsson med komikerna Per Andersson, Pernilla Wahlgren, Kristina Petrushina och David Batra.

TV-KRÖNIKA Så, vad har vi för svenska tv-snackisar på gång till hösten?

Vad ska vi samlas kring, och vad kommer att hudflängas?

Jag har botaniserat bland höstnyheterna och ringat in några utropstecken. Och frågetecken.

Varje ny tv-säsong presenteras nya satsningar med stor optimism.

En optimism som i vissa fall känns befogad.

I andra fall inte.

Men den här hösten finns åtminstone ett par relativt säkra kort.

TV4 tar ett nytt grepp på gamla ”Här är ditt liv” med Renée Nybergs ”Vilket liv!”, där intet ont anande nationalklenoder som Björn Skifs och Lena Philipsson hyllas på Oscarsteatern i Stockholm.

Det är stabilt.

SVT:s Robin Paulsson-ledda ”Komiker utan gränser”, där Pernilla Wahlgren, Per Andersson, David Batra och Kristina Petrushina utför jobbiga utmaningar på allmänna platser, känns som ett givet ”Bäst i test”-substitut för familjernas fredagsmys.



Och eftersom folk i allmänhet fortfarande inte verkar ha tröttnat på kändisar som umgås, äter, sjunger och har den typ av samtal som vid det här laget har kallats för ”djupa” i så många generiska pressmeddelanden att ordet numera läses med en reflexmässig ögonrullning, lanserar både SVT och TV4 varsitt nytt bidrag till genren:

Hanna Hellquists värmländska ”Sommaren i Grums” respektive bröderna Oscar och Dante Zias italienska “Weekend hos Zia”.

Och ”Det svenska modet” och ”Den svenska dokusåpan” låter som den typ av nationalstolta dokumentärserier som SVT numera kan göra bra i sömnen.

helskärm Tone Sekelius är ny programledare för ”Paradise”.



Men på tal om dokusåpor. Hur ska det gå för Viaplays ”Paradise hotel”, som efter alla skandaler nu kommer tillbaka i rumsrenare tappning, med titeln ”Paradise” och Tone Sekelius som programledare?

Fokus ska ligga på ”samtida värderingar”, i castingprocessen har man haft ”hårdare krav på tonalitet mellan deltagarna”, och temaveckorna ska ta upp ”andra ämnen och dilemman än tidigare”.

Ska de diskutera genusperspektiv i litteraturen, nakna? Mångfaldsarbete i styrelser, med bikinitopparna upp och ner? Vikten av att välja havremjölk i sin dirty banana?

Det hela låter lite luddigt. Men man blir onekligen nyfiken.

(Det är man även på HBO Max ”Fboy island Sverige”, som också ligger någonstans i pipeline och till skillnad från nya ”Paradise” inte verkar bry sig nämnvärt om samtidens värderingar.)

helskärm Ahmed Berhan leder ”IFS – invandrare för svenskar”.

Men kanske är det ändå hos SVT de verkliga långskotten finns.

Som den forcerade och plågsamt flamsiga frågesporten ”IFS – invandrare för svenskar”, som lanseras som en ”kurs i invandrarkunskap för svennebanan”.

Man anar tanken. Stämningen i Sverige har sällan varit sämre, snart är det val, och SVT bjuder in till avdramatisering under lekfulla former. En sorts ”We shall overcome” för 2020-talet.

Resultatet är dock bara marginellt bättre än Birgit Friggebos allsångsförsök i Rinkeby 1992.

Och så ”Tre pappor”... En programserie med rötterna i ett hånat Youtube-klipp, där tre mjuka, coola män pratar om ett ”papparetreat”, där de ska ha eld, dansa och dricka kakao, skapa en jättevacker helg för pappor, och bli starka tillsammans.

Jag vet att man ska vara vidsynt.

Men både SVT och alla vi andra vet att det är som gjort för gyckel.

FJELLBORGS FAVORITER



check House of the dragon

Väldigt mycket ”Game of thrones”, och med sitt tema om stökig tronföljd även lite ”Succession”. ”House of the dragon” levererar, med köttätande krabbor, kroppsskräck och Matt Smith i fenomenal form som den platinablonda rövhatten prins Daemon. HBO Max.



check Industry

Om du inte redan har upptäckt HBO:s drama om de vassa armbågarna, festandet och den hårda jargongen på en av Londons hetaste investmentbanker, är tiden att göra det nu. Säsong två rullar på HBO Max och den kombinerar klass och trash på effektivt sätt.



check The thief, his wife and the canoe

Bisarr och dråplig brittisk true crime på C More/Britbox, om det kuriösa fallet med John Darwin (Eddie Marsan), som låtsades dö i en kanotolycka för att få ut pengar på sin livförsäkring. Monica Dolan spelar frun som blev indragen i den idiotiska planen.