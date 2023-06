Samantha gör oväntad comeback i ”Sex and the city” – efter bråket med Sarah Jessica Parker

Kim Cattrall dyker upp i kommande ”And just like that”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Hon vägrade att vara med i en tredje ”Sex and the city”-film och i spinoff-serien ”And just like that”.

Men nu vänder Kim Cattrall – och gör en tillfällig comeback i sin ikoniska roll som Samantha Jones, skriver Variety.

För en kväll kommer ”Sex and the city”-universumet att vara sig likt igen, enligt Variety.

Tidningen skriver att Kim Cattrall, 66, kommer att återvända i rollen som Samantha Jones i det sista avsnittet i den kommande andra säsongen av ”And just like that”, HBO Max:s ”Sex and the city”-serie.

helskärm Kim Cattrall.

Gör enbart en scen

Men hon kommer enbart att vara med i en scen, och inspelningen ska enligt Varietys källor ha spelats in i New York utan att hon såg eller pratade med seriens andra stjärnor eller serieskaparen Michael Patrick King.

I scenen kommer Samantha, som i den första säsongen av ”And just like that” hade flyttat till London, att ha ett telefonsamtal med Sarah Jessica Parkers karaktär Carrie Bradshaw.

Den kända ”Sex and the city”-stylisten Patricia Field, som inte har arbetat med ”And just like that”, stylade Samantha för scenen, uppger Variety.

helskärm Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall, och Cynthia Nixon från ”Sex and the city”.

Haft ett infekterat bråk med Sarah Jessica Parker

Nyheten om Samanthas comeback förvånar fansen, eftersom hon har haft ett infekterat bråk med Sarah Jessica Parker och sagt att hon inte vill fortsätta göra rollen när det fanns planer på att göra en tredje ”Sex and the city”-film. Hon har bland annat berättat att hon känt sig mobbad av de andra skådespelarna i serien. Kim Cattrall har även visat sitt missnöje mot Sarah Jessica Parker i sociala medier.

När Sarah Jessica Parker och Michael Patrick King gjorde press inför den första säsongen av ”And just like that” sa båda två att de inte kan tänka sig ett scenario där Kim Cattrall skulle återvända i rollen som Samantha. Enligt Variety är det Casey Bloys, vd för HBO Max-innehåll, som övertygat henne om att göra rollen igen.

helskärm ”And just like that...”.

Sänds i augusti

Den andra säsongen av ”And just like that” har premiär den 22 juni, men Samantha-avsnittet sänds inte förrän i augusti.