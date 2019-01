Dolores O’Riordan dog – en vecka efter premiären

En märklig slump gav den oemotståndligt charmiga humorn i ”Derry girls” ett lager av tragik

Foto: CHANNEL 4 Politiska och privata konflikter. Gänget i ”Derry girls” tampas med vanliga tonårsproblem i våldets skugga.

avSandra Wejbro

TV 11 januari 2019 05:00

Flottig mat, cyniska nunnor och blodiga bombattentat.

Skruvade komediserien ”Derry girls” är en glittrande diamant i skuggan av politiskt kaos och våld i 90-talets Nordirland.

Stridsvagnar på gatorna och skyltar där ”London” strukits över framför ortsnamnet ”Derry”. Redan i de första scenerna målas bilden av en krigszon upp. Men hemma hos Erins (Saoirse-Monica Jackson) familj betyder de senaste bombavspärrningarna främst irritation i vardagen – att det kommer ta längre tid att ta sig till skolan eller solariet.

Den 15 januari förra året hittades Dolores O’Riordan, sångare i irländska The Cranberries, död i ett badkar i London, endast 46 år gammal. Bara en vecka tidigare hade ”Derry girls” (Netflix), där såväl bandet som deras genombrottshit ”Dreams” spelar en viktig roll, haft premiär i Nordirland.

En märklig slump som oavsiktligt gav den grova, fåniga och oemotståndligt charmiga humorn i ”Derry girls” ytterligare ett lager av tragik.

The Cranberries slog igenom 1992, året då serien utspelar sig, och deras musik ackompanjerar de sex halvtimmeslånga avsnitten tillsammans med ett soundtrack av 90-talsfavoriter som Vanilla Ice, Pulp och Salt-n-Pepa. Manusförfattaren Lisa McGee växte själv upp i Derry under de åren och serien är löst baserad på hennes egen upplevelse av kontrasten mellan det banalt ängsliga tonårslivet och den blodiga konflikten.

I början av ”Derry girls” får gänget; självupptagna Erin, spåniga Orla, präktiga Clare och stökiga Michelle,­ sällskap av hemvändande kusin James som med sin engelska accent inte kan garanteras säkerhet någon annanstans än på deras katolska flickskola, som enda manliga elev. Där styr den underbart cyniska syster Michael (Siobhan McSweeney) verksamheten, makalöst uttråkad och med jämna mellanrum plågad av elevernas scenuppträdanden och särskilt den beskäftiga rikemansungen Jenny Joyces falsksång.

Det är ”vanlig” vardag av gnabbande familjer, skolintriger och häng i den lokala snabbmatskiosken, kryddad med trånande efter sexiga präster och exotiska utbytesstudenter från Tjernobyl. Politiken och religionen må genomsyra allt, men viktigast i gängets liv är trots allt vänskap och social status.

Hemma i Nordirland slog ”Derry girls” tittarrekord, den har redan vunnit flera priser och en andra säsong är på gång. I ett Storbritannien skakat av brexit blev serien också en påminnelse om faran som en förstärkt gräns mellan Irland (EU) och Nordirland (utanför EU) kan innebära för den bräckliga freden.

Tv-jätten Netflix plockade upp ”Derry girls” efter succén och där smögs den ut under julhelgen. Sedan dess har jag varit besatt – av syster Michaels bitska kommentarer, det utsökt konstruerade manusbygget och slutscenen som är så vacker att tårkanalerna svämmar över.

För det geniala med ”Derry girls” är att den inte trivialiserar terrorn i Nordirland genom att vara rolig – humorn gör snarare att vidden av våldets totala meningslöshet blir ännu tydligare.

Veckans...

Patty Hearst.

… dokumentär. ”Patty Hearst: Miljardären som blev terrorist” (SVT Play/SVT1 torsdagar) är en rafflande serie i sex delar om klassprivilegier, amerikansk terrorism och ett polariserat 70-tal. Historien om den rika arvtagerskan som kidnappades, blev terrorist och deltog i flera bankrån och sprängattentat berättas av några av dem som var med (med undantag av Hearst själv).

Stanizlaw Szukalski.

… original. Den excentriske polsk-amerikanske konstnären Stanizlaw Szukalski är postum huvudperson i dokumentären ”Struggle: The life and lost art of Szukalski” (Netflix). George DiCaprio, pappa till Leonardo, lärde känna honom och förundrades över hur en så stor konstnär kan bli helt bortglömd. Efter att ha grävt i de mörkare delarna av hans förflutna blir glömskan mer begriplig.

”Mitt perfekta liv” med Poul Perris.

… terapi. I ”Mitt perfekta liv” (SVT Play) samtalar fyra vloggare (Sabina Desirée, Joakim Kvist, Felicia Bergström och Jimmie Star) med psykoterapeuten Poul Perris om sitt mående. Det blir ungefär så halvdjupt som man kan tänka sig framför ett gäng tv-kameror, men Perris är ett trevligt återseende i rutan och för fans av tv-terapi är det ändå sevärt.

Clara Henry i ”Sjukt oklar”.

… skolbuskis. ”Sjukt oklar” (SVT Play) är en dumrolig komediserie om 24-åriga Ellen (Clara Henry) som av rätt tunna orsaker fejkar sin ålder och går om gymnasiet. Tyvärr visar sig hennes semesterflirt Vera också vara hennes nya lärare. Tossigt!

