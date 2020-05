15 måsten i maj – guide till månadens hetaste tv-serier

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 01 maj 2020 kl. 08.00

Foto: Netflix/Hulu/Netflix. ”Dead to me”, ”The great” och ”Space Force”.

En ny Netflix-serie från skaparen av ”La casa de papel”. Mark Ruffalo gör dubbla roller som tvillingbröder i en stjärnspäckad miniserie från HBO. Och Steve Carell gör rymdhumor.

Här är 15 tv-serier som sätter guldkant på maj.

1. Falsk identitet



Éric Rochants superhyllade spionserie om agenterna på den franska underrättelsetjänsten DGSE är tillbaka med en femte säsong. Även de fyra tidigare säsongerna ligger ute på SVT Play.

SVT, 1 maj



Foto: Jean-François Baumard/Canal+. ”Falsk identitet”.

2. Trying



Komediserie om ett brittiskt par (Rafe Spall och Esther Smith) som har försökt länge att skaffa barn, bestämmer sig för att adoptera – och möter en hel uppsättning nya utmaningar under adoptionsprocessen.

Apple TV+, 1 maj

3. Hollywood



Ny Netflix-serie av superproducenten Ryan Murphy och hans parhäst Ian Brennan. ”Hollywood” utspelar sig på 40-talet och är en sorts underdogfantasi om hur filmbranschen hade kunnat se ut, om maktstrukturer och fördomar hade rubbats på ett tidigt stadium. Om ett brokigt gäng figurer som samlas kring produktionen av en banbrytande film. Med bland andra Darren Criss, Dylan McDermott, Patti LuPone och Jim Parsons.

Netflix, 1 maj

4. Cold courage



En psykologisk thrillerserie baserad på den finska författaren Pekka Hiltunenes böcker, regisserad av svenska Agneta Fagerström Olsson. ”Cold courage” utspelar sig i London och ”berättar historien om de två nordiska kvinnorna Mari (Pihla Viitala) och Lia (Sofia Pekkari) som stöter ihop med varandra när ett mord sker i den brittiska huvudstaden”. På rollistan finns även Jakob Eklund, Caroline Goodall och John Simms – som spelar en populistisk politiker.

Viaplay, 3 maj

5. Billions



Finansdramat ”Billions”, med Paul Giamatti, Damian Lewis och Maggie Siff i täten, är tillbaka med en femte säsong. Och två starka tillskott i Julianna Margulies och Corey Stoll.

HBO Nordic, 4 maj

6. The Eddy



Musikaldrama skrivet av Jack Thorne och regisserat av bland andra Damien Chazelle (”La la land”). Serien utspelar sig i Paris, och handlar om Elliot Udo (André Holland); en musiker från New York som driver jazzklubben The Eddy, men dras in i den kriminella världen.

Netflix, 8 maj

7. Dead to me



Christina Applegate och Linda Cardellini är tillbaka i en andra säsong av Liz Feldmans twisttäta svarta komedi ”Dead to me”.

Netflix, 8 maj

8. Devils



Patrick Dempsey och Alessandro Borghi gör huvudrollerna i den mörka finansthrillern ”Devils”, som bygger på en italiensk bok men huvudsakligen utspelar sig i England. Även danska Lars Mikkelsen finns på rollistan.

C More, 10 maj

9. Advokaten



Dags för fortsättningen på Viaplays svensk-danska thrillerserie ”Advokaten”, med Alexander Karim och Malin Buska som syskonen Frank och Sara. Så här säger Viaplay om handlingen:

Advokaten Frank har just släppts ur häktet och vill börja leva ett vanligt liv – men det förflutna vägrar att släppa taget. En chockerande upptäckt gör att han tvingas samarbeta med sin värsta fiende Thomas Waldman (Thomas Bo Larsen) och sanningen för honom djupt ned i ett ruttet, danskt rättssystem. Men hur länge kan två ärkefiender förbli vänner? Och vem ska göra det sista draget i ett spel som visar sig vara farligare än någon kunnat ana?

Viaplay, 10 maj

10. I know this much is true



Miniserie från HBO som är baserad på Wally Lambs bok med samma namn och utspelar sig i den fiktiva staden Three Rivers, Connecticut. Mark Ruffalo spelar de identiska tvillingbröderna Dominick och Thomas Birdsey, varav den ene lider av schizofreni. Serien tar avstamp under tidigt 90-tal, då bröderna är i medelåldern, men skildrar genom tillbakablickar även deras tonårstid och barndom. Derek Cianfrance har både skrivit och regisserat, och på rollistan finns även Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis och Kathryn Hahn.

HBO Nordic, 11 maj

11. Catastrophe



Nu visar SVT den fjärde och sista säsongen av den ofta fenomenala mörka relationshumorn ”Catastrophe”, av och med Rob Delaney och Sharon Horgan.

SVT, 12 maj



12. White lines



Ny serie från ”La casa de papel”-skaparen Álex Pina! ”White lines” utspelar sig på Ibiza och handlar om hur systern till en känd brittisk discjockey nystar i vad som egentligen hände med hennes bror, som försvann för 20 sedan och vars kropp precis har hittats. Huvudrollen spelas av Laura Haddock från ”The capture”.

Netflix, 15 maj



13. The great



Elle Fanning spelar Katarina II av Ryssland, och Nicholas Hoult hennes make Peter III av Ryssland, i det här komiska, satiriska dramat om Katarinas väg från att vara en utböling till att bli den längst regerande kvinnliga härskaren i Rysslands historia. Serien, som beskrivs som en väldigt modern historia om det förflutna, är skapad av Tony McNamara, som var med och skrev manuset till Yorgos Lanthimos ”The favourite”.

HBO Nordic, 16 maj



14. Maskineriet



En ”actionfylld thrillerserie” från Viaplay, som utspelar sig i gränslandet mellan Norge och Sverige. Norske Kristoffer Joner gör huvudrollen som Olle. En till synes vanlig familjefar som vaknar upp på en bilfärja mellan Sandefjord och Strömstad utan något minne av hur han hamnade där, men med en väska med sedlar – och en pistol – bredvid sig. Han har en hemlighet i sitt förflutna, och flyr instinktivt från polisen (Julia Schacht) som jagar honom. På rollistan finns även Hanna Alström, Jakob Eklund och Anastasios Soulis.

Viaplay, 24 maj

15. Space Force



En komedi av ”The office”-duon Greg Daniels och Steve Carell, om en grupp människor som får i uppdrag att skapa den nya divisionen Space Force inom den amerikanska militären. Carell spelar mot bland andra John Malkovich, Ben Schwartz och Lisa Kudrow.

Netflix, 29 maj

