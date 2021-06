Snygg thriller med frustrerande anonym hjälte

Så bra är Viaplays ”Max Anger”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Ieva Andrejevaité och Adam Lundgren i ”Max Anger”. Visa mer Foto: Lukas Šalna/Viaplay Sverige.

TV-RECENSION Viaplays Max Anger-serie ser bra ut och skildrar en spännande brytningstid. Men det har snålats med karaktärsdrag, och hjälten är frustrerande anonym.



Max Anger – with one eye open

Säsong 1

Av Mikael Newihl, med bl a Adam Lundgren , Evin Ahmad, Ieva Andrejevaité, Joel Spira, Johan Rheborg, Linus Wahlgren, Malin Crépin, Per Ragnar och Annika Hallin.

THRILLER Adam Lundgren spelar titelrollen i den här thrillern, som är baserad på den första boken i Martin Österdahls trilogi om attackdykaren och Rysslandsexperten Max Anger.

Året är 1996 och exmilitären Anger jobbar som affärsanalytiker på ett konsultbolag som håller på att sy ihop en jätteaffär mellan ett svenskt telekomföretag och ett ryskt bolag. Men när hans kollega och flickvän (Evin Ahmad) plötslig går upp i rök under en resa till Sankt Petersburg – samtidigt som det uppdagas att säkerhetsklassad information har läckt, och han börjar misstänka att hon i själva verket är en rysk spion – slänger han sig iväg till Ryssland för att hitta henne.

Tillsammans med en lokal taxichaufför, spelad av litauiska Ieva Andrejevaité (som är klart bäst i serien), börjar han nysta upp en storpolitisk konspiration, vars högste höns drömmer om en återgång till Sovjettiden – och dessutom har en koppling till Max eget förflutna.

”Max Anger – with one eye open” är en ganska snygg produktion. Framför allt scenerna från Ryssland och tillbakablickarna mot 40-talets Stockholm, som spelar en viktig roll i berättelsens andra, bättre, tydligare och mer spännande halva, har en läcker tidskänsla. Och på slutet serveras en delikat mörk twist.

Men skådespeleriet är stelare än förväntat, med tanke på rollistan. Och det som verkligen sänker serien är att man får veta för lite, för sent. Om en hel del, men framför allt om huvudpersonen själv, som är frustrerande anonym. Man har länge ingen känsla alls för vem han är.

Och Ahmads Pashie, vars öde man som tittare förväntas bry sig om trots att hon knappt har sagt flaska när hon försvinner, får i princip inte en enda egenskap på åtta hela avsnitt.

Det är synd att inte mer omsorg har lagts på att göra karaktärerna intressanta, eftersom själva storyn och tiden som skildras har habila spänningskvaliteter.



”Max Anger – with one eye open” har premiär på Viaplay den 6 juni.

