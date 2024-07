Ansträngt och amatörmässigt om Stockholm Pride

TV4:s ”Happy jävla Pride” menar väl men misslyckas totalt

Publicerad 08.00

TV-RECENSION En skildring av tre unga människor under Stockholm Pride, med premiär mitt under Stockholm Pride.

Det hade ju kunnat bli bra. Men det blev det inte.

DRAMAKOMEDI. Den årliga Prideveckan pågår just nu i Stockholm, och det firar TV4 med en dramakomedi som utspelar sig under just Stockholm Pride, och också har den ideella organisationen bakom festivalen som samarbetspartner.

Vilken bra idé, kanske ni tänker nu, och det gjorde jag också. Tills jag såg serien. Som menar väl, men helt enkelt inte är välgjord.

Vår ledsagare in i festligheterna är Dilan (Oscar Wallgren), som är en ung småstadsman skildrad ur ett väldigt typiskt Stockholmsperspektiv. Han är osäker, oerfaren, naiv och har allmänt dålig koll.

expand-left helskärm Oscar Wallgren spelar huvudrollen som Dilan.

Han anländer till Stockholm för att uppleva sin första Pridefestival och äntligen få träffa sin internetdejt Christoph (Malte Legros Selander) i verkliga livet. Och han ska bo hemma hos sin kusin Ari (Carlos Romero Cruz), som är en självsäker, självupptagen mäklare som är mitt uppe i karriären och håller på att tröttna på sin klängiga pojkvän (Johan L Heinstedt).

Gissa om hans dryga stil döljer ett inre, oläkt sår.

Sedan har vi även Aris bästa vän Nina (Sofia Kappel), som också flyttar in hos Ari lagom till Pride när hon blir dumpad av sin halvpsykopatiska flickvän Sascha (Roshi Hoss).

expand-left helskärm Sofia Kappel spelar Nina i serien.

Fester, konserter, krogkvällar och ragg avlöser varandra, medan Dilan jobbar på att passa in i Christophs häftiga vänskapskrets, Nina trånar efter Sascha, och Ari försöker förtränga sina problem genom att stöta på allt som rör sig.

”Happy jävla Pride” vill vara lite lagom vågad och tokig, men är snarare ansträngd och amatörmässig och har framför allt enorma problem med en dialog som inte lär övertyga någon.

Allra värst är det för Magnus Skogsberg, mest känd från ICA:s reklamfilmer, som spelar en av Aris vänner och har i uppgift att representera det äldre, luttrade och cyniska gaygardet men har hiskeliga fraser att jobba med.

Absolut ingenting fungerar här.



”Happy jävla Pride” har premiär i TV4 den 31 juli.