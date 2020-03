Jon Henrik Fjällgren gjorde renskav av Guns N’ Roses

– och i publiken satt inte en kotte

Publicerad: 15 mars 2020 kl. 00.38

TV-KRÖNIKA

Det var svårt att avgöra vem som antog den största utmaningen i säsongspremiären av ”Stjärnornas stjärna”.

Jon Henrik Fjällgren, när han famlade efter sin inre Axl Rose?

Eller TV4, som försökte skapa stämning i en ekande tom lokal?

Foto: TV4 Jon Henrik Fjällgren gjorde renskav av ”Knockin' on heaven's door”, menar Fjellborg.

”Stjärnornas stjärna” har haft säsongspremiär, med hårdrockstema.

Och nog var det en hård kväll. Speciellt för oss Guns N' Roses-älskare.

Först kom ”den notoriske jojkaren” Jon Henrik Fjällgren och gjorde renskav av ”Knockin' on heaven's door”. Och strax därpå våldförde Mapei sig på ”Welcome to the jungle”.

Men nu ska man inte vara sådan. Hårdrock ÄR en oerhört svår genre att övertyga i – oavsett hur många snusnäsdukar man tar till hjälp, hur man knyter dem och var man placerar dem (runt huvudet, i bakfickan, och så vidare).

Och det fanns faktiskt ett par höjdpunkter. Att Nicke Borg skulle klara sig med hedern i behåll var givet, med tanke på att han var på hemmaplan. Men att David Lindgren skulle fixa en Iron Maiden-klassiker var lite mer överraskande.

Visserligen hade någon entusiast i sminket gått överstyr med kill-eyelinern i hans ansikte. Men rösten.

Perfekt för genren.

Att han fick flest röster var mycket välförtjänt.

TV4:s mest publikfriande program är numera publikfria

I övrigt är det väl det faktum att TV4:s mest publikfriande program numera är publikfria som man måste prata om.

Lika fullt som det numera är i gemene, coronabunkrande mans kylskåp, frys, skafferi, badrumsskåp och medicinlåda – lika tomt är det på publikplats i de stora nöjesprogrammen.

Och ja, det påverkar helhetsintrycket. Inte bara för att det finns något inneboende ömkligt över för många tomma stolar (eller, som i de här fallen, 100 procent tomma stolar) under ett evenemang, utan även för att diverse publikreaktioner påverkar våra intryck av både deltagarnas prestationer och programledarnas insatser.

Det finns så att säga en anledning till att det är de sämsta komediserierna som har de högsta burkskratten.

Att Petra Mede tog upp ämnet Jon Henrik Fjällgrens kropp inte en utan två gånger, till exempel, hade möjligtvis kunnat funka om det hade funnits en publik som inte hade kunnat låta bli att fnissa flåsigt. När tystnaden däremot får tala, blir man som tittare snabbt medveten om hur obekvämt och opassande det hela faktiskt är.

Något som osökt får en att tänka på hur det ska gå med säsongspremiären av ”Let's dance” på fredag. Ett program som ju är byggt på ”fräcka skämt” och sexuella anspelningar.

Man kommer att kunna höra en knappnål falla efter vartenda rumpskämt.



Foto: TV4 Fullt på scen men tomt i publiken under ”Stjärnornas stjärna”.

avKarolina Fjellborg

