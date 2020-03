Dystopisk romantik med stora idéer – och en del klichéer

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 05 mars 2020 kl. 22.04

Uppdaterad: 06 mars 2020 kl. 00.36

Foto: BBC. ”Noughts + crosses”.

TV-RECENSION En svart härskarklass styr över en vit underklass i BBC:s dystopiska romantik ”Noughts + crosses”, baserad på Malorie Blackmans böcker för unga vuxna.

Noughts + crosses

Del 1

Av bl a Toby Whithouse, med bl a Jack Rowan, Masali Baduza, Helen Baxendale, Ian Hart, Paterson Joseph, Bonnie Mbuli, Josh Dylan.

DYSTOPISK ROMANTIK ”Noughts + crosses”, som är baserad på Malorie Blackmans dystopiska bokserie med samma namn, är spekulativ fiktion som bygger på en alternativ historieskildring, där det var afrikanerna (eller rättare sagt ”det apricanska imperiet”) som koloniserade Europa i stället för tvärtom.

Handlingen utspelar sig i nutid, i ett land som liknar England men kallas för ”Albion”. De med ljusare hy (”the noughts”) är inte längre slavar åt de med mörkare hy (”the crosses”), men segregationen och rasismen är fortfarande i allra högsta grad ett faktum.

”The crosses” har pengarna, statusen, makten, de viktiga jobben och de bra skolorna, medan ”the noughts” – eller ”blankers” som de kallas med ett nedsättande ord – är fattiga och bespottade, jobbar som tjänstefolk, bor i slum och är ständigt utsatta för polisbrutalitet, fördomar och diskriminering.

I den här krutdurken till värld, börjar en förbjuden Romeo och Julia-romans att spira när Callum McGregor (Jack Rowan) och Sephy Hadley (Masali Baduza) får syn på varandra på en tillställning efter att ha varit kompisar som barn. Hon är den rika men ödmjuka dottern till en prominent politiker (Paterson Joseph), han är den fattige men begåvade sonen till familjen Hadleys vänliga tjänstehjon Meggie (Helen Baxendale).

De ”delas av sin färg, men förenas av kärlek”.

”Noughts + crosses” – som är inspelad i Sydafrika för den rätta mixen av afrikansk och europeisk känsla – försöker inte ens väja för vare sig övertydligheter eller klichéer, och åtminstone inledningsvis känns historien lite stressad. Men den erbjuder ett nytt perspektiv, har stora idéer och väcker funderingar kring makt och den mänskliga naturen, och hos sin tänkta målgrupp har den definitivt potential.

Jay-Z:s Roc Nation är med och producerar och levererar soundtracket, den brittiske rapparen Stormzy gör en gästroll som redaktör för en högerextrem tidning, och på det stora hela känns det som att tajmingen för den här serien är perfekt.

Den första säsongen består av sex avsnitt, men en fortsättning lär vara högst trolig då detta är en nära nog garanterad snackis.

”Noughts + crosses” har premiär på HBO Nordic den 5 mars.

Se även... ”Years and years”. En ännu bättre BBC-dystopi som också den finns på HBO Nordic.



Visste du att... Helen Baxendale spelade Ross Gellers andra (tillfälliga) fru Emily i ”Vänner”?



Just nu... kan du även se Jack Rowan i en mindre roll i ”Peaky Blinders”. Finns på C More och Netflix.



