Inte perfekt – men ändå ett måste att se

Så bra är stjärnspäckade ”Mrs America”

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 14 april 2020 kl. 17.29

Uppdaterad: 14 april 2020 kl. 17.51

Foto: Hulu. Cate Blanchett i ”Mrs America”.

Den sällsynt stjärnspäckade miniserien ”Mrs America”, med Cate Blanchett i spetsen som antifeministen Phyllis Schlafly, är inte perfekt. Men ändå ett sorts måste.

+++

Mrs America

HBO Nordic

Del 1-3

Av Dahvi Waller, med bl a Cate Blanchett, Rose Byrne, Sarah Paulson, Margo Martindale, Uzo Aduba, Elizabeth Banks, Tracey Ullman, John Slattery.

MINISERIE Cate Blanchett, Rose Byrne, Sarah Paulson, Margo Martindale, Uzo Aduba, Elizabeth Banks, Tracey Ullman och John Slattery. Och vänta. Även Melanie Lynskey, James Marsden, Jeanne Tripplehorn, Niecy Nash, Adam Brody och Ari Graynor.

”Mrs America” har en överväldigande rollista. Men också en så komplex handling, med så många inblandade spelare varav de flesta får för lite tid, att serien inte riktigt lyckas hålla ett fast grepp om det hela, och dem alla.

Det handlar om det kulturkrig kring kvinnors frigörelse som utspelade sig i USA på 70-talet, då den feministiska rörelsen, som kämpade för att driva igenom The Equal Rights Amendment (ERA) – ett (fortfarande inte klubbat) tillägg till konstitutionen som skulle garantera lika juridiska rättigheter för alla amerikanska medborgare, oavsett kön – fick motstånd av konservativa hemmafruar som kände sig hotade av förändringarna, och organiserade sig under parollen ”STOP ERA”. (STOP som i Stop Taking Our Privileges.)

Cate Blanchett är, med perfekt lagt hår och ett ständigt skenheligt leende, lysande i huvudrollen som den republikanska aktivisten, sexbarnsmamman och antifeministen Phyllis Schlafly, som framgångsrikt ledde motståndet mot ERA. Men hon är också något av en endimensionell skurk. Flera timmar in i serien (tyvärr har endast tre av nio avsnitt gjorts tillgängliga för svenska recensenter) känns det fortfarande som att skaparen Dahvi Waller inte riktigt anstränger sig för att ge henne, eller hennes anhängare (bland andra Sarah Paulson, som spelar en av seriens få uppdiktade rollfigurer), speciellt många lager.

Och i det andra lägret är problemet det omvända. Kända feminister som Gloria Steinem (Rose Byrne), Bella Abzug (Margo Martindale), Shirley Chisholm (Uzo Aduba) och Betty Friedan (Tracey Ullman) är så intressanta att man känner sig snuvad på konfekten när de tvingas trängas på ett för litet utrymme.

”Mrs America” är inte en perfekt serie. Men den har beundransvärda kvaliteter. Den är bildande, snygg, oerhört välspelad, fascinerande och upprörande och i allra högsta grad angelägen – och en sak den verkligen lyckas med är att skildra feminismens inneboende spretighet, splittring och komplexitet.

Den bör absolut ses. Även om den som serie i viss mån lider av samma åkommor som rörelsen den skildrar.



”Mrs America” har premiär på HBO Nordic den 15 april.

Se även ... ”Hunters” på Amazon Prime Video. För mer fräsigt skildrat amerikanskt 70-tal.



Visste du att ... Dahvi Waller tidigare har varit producent och manusförfattare för ”Mad men”, där John Slattery, som spelar Phyllis Schlaflys make i ”Mrs America”, gjorde en av de bärande rollerna?



Just nu ... skulle Cate Blanchett ha spelat in Guillermo del Toros nya film ”Nightmare alley”, mot bland andra Bradley Cooper – men produktionen är stoppad på grund av coronaviruset.



