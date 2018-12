Årets bästa serie, raffel i Berlin och vemodigt kostymdrama











VECKANS STREAMINGTIPS ”My brilliant friend” gick i mål som årets bästa serie, Netflix satsar tyskt igen med ”Dogs of Berlin” och ”Death and nightingales” är något för den som vill ha sitt kostymdrama vemodigt.



My brilliant friend



I veckan släpptes de sista delarna av HBO:s italienska miniserie "My brilliant friend", baserad på den första boken i Elena Ferrantes Neapelkvartett. Och det är nästan så att jag skulle vilja revidera det betyg som jag satte lite försiktigt efter ha sett den första halvan av säsongen. Fyra plus känns ju lite snålt för vad som faktiskt är årets serie (tätt följd av "Killing Eve", "The handmaid's tale" och "The Americans" – vars mästerliga avslut dock inte är sänt i Sverige än). Så intelligent, så intensiv, så bedårande vacker och så tidlös, om komplex kvinnlig vänskap och kvinnors lott i livet. Magisk tv.

Dogs of Berlin



Efter förra årets tyska höjdare "Dark" har nu Netflix andra tyska originalserie landat. "Dogs of Berlin", som är snäppet svagare men absolut sevärd, utspelar sig i ett mörkt, skuggigt och hårt Berlin, och följer två poliser från vitt skilda bakgrunder som utreder ett mord på en tysk-turkisk fotbollsspelare. Ett mord som polisen av diverse anledningar försöker hålla hemligt tills efter att den avgörande match mellan Tyskland och Turkiet som han skulle ha spelat i har ägt rum. En snabb och läckert urban historia om en stad där spänningarna mellan olika grupper närmar sig kokpunkten.

Death and nightingales



Är du upplagd för ett kostymdrama av det mörkare och deppigare slaget, kan jag rekommendera den här vemodiga, tredelade miniserien, som är skriven av "The fall"-skaparen Allan Cubitt, efter Eugene McCabes roman från 1992. "Death and nightingales" utspelar sig på den irländska landsbygden i slutet av 1800-talet, där Beth Winters (Ann Skelly) osunda relation med sin tarvlige styvfar (Matthew Rhys) når sin kulmen på hennes 23-årsdag. "Fifity shades"-stjärnan Jamie Dornan, som ärligt talat inte är någon vidare skådis men i alla fall kan se allvarlig och grubblande ut under sin hatt, spelar Beths kärleksintresse.

