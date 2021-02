”Gilmore girls”-kopia, dräpande dokumentär och annorlunda galaglans

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 23 februari 2021 kl. 16.23

Foto: Netflix/HBO/TV4. ”Ginny & Georgia”, ”Allen v Farrow” och Golden Globe-gala.

VECKANS STREAMINGTIPS Netflix dramakomedi ”Ginny & Georgia” är långt ifrån perfekt, men underhållande. HBO:s övertygande dokumentärserie ”Allen v Farrow” kan bli spiken i kistan för Woody Allen. Och superduon Tina Fey och Amy Poehler leder Golden Globe galan igen – men den här gången från varsin kust.

Ginny & Georgia



Skuggan från två bättre serier vilar över Netflix ”Ginny & Georgia”; en så skräddarsydd publikfriare att man nästan misstänker att en algoritm har satt ihop den, även om Sarah Lampert står som skapare. ”Gilmore girls” är den mest uppenbara inspirationen, men även Netflix egen ”Dead to me” gör sig påmind. Det handlar om den ensamstående, driftiga och skrupelfria sydstatspinglan Georgia (Brianne Howey) och hennes tonårsdotter Ginny (Antonia Gentry), som flyttar till en ny stad och där brottas med allt från kärlekstrianglar och självskadebeteende till rasism, näsvisa mönstermammor och mörka hemligheter som riskerar att brisera. Ton och teman är över hela stället – men man klickar sig glatt vidare till nästa avsnitt...

Netflix. Premiär den 24 februari

Allen v Farrow



Det kommer kanske inga nya, explosiva avslöjanden i Kirby Dicks och Amy Zierings dokumentärserie om en av Hollywoods största och smutsigaste skandaler; den som smällde av i början av 90-talet, då Woody Allen anklagades för att ha förgripit sig sexuellt på sin och Mia Farrows adoptivdotter Dylan, samtidigt som det avslöjades att han hade ett förhållande med Farrows äldre dotter, Soon-Yi. Och visst är det ett minus att bara den ena sidan medverkar. Men som en journalistisk sammanfattning och presentation av bevis, ett tragiskt familjeporträtt och en uppgörelse med den blinda vurmen för manliga ”genier”, är serien stark och övertygande. Och frågan är om inte det här blir den slutgiltiga spiken i kistan för Allen.

HBO Nordic. Nya avsnitt på måndagar

Golden Globe



Det ska bli så kul att se vad superduon Tina Fey och Amy Poehler tänker göra med en annorlunda Golden Globe-gala efter ett extremt annorlunda år. De har lett galan tillsammans tre gånger förut, men den här gången gör de det från varsin kust; Fey från New York och Poehler från Beverly Hills. På filmsidan ser det ut att bli en hård match mellan David Finchers ”Mank” och Aaron Sorkins ”The trial of the Chicago 7”, och bland tv-serierna regerar ”The crown” och ”Schitt's Creek” i drama- respektive komedikategorierna. TV4 Play sänder galan live, men trötta kan även se den i efterhand på antingen TV4 Play eller C More.

TV4 Play. Natten mot måndag

Foto: TV4. Tina Fey och Amy Poehler.

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 23 februari 2021 kl. 16.23