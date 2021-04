Fasor i förorten, polistrubbel och norska efterfester

Publicerad: 09 april 2021 kl. 08.00

VECKANS STREAMINGTIPS Amazons rasismskräck ”Them” är övertydlig, men snygg. ”Bloodlands” levererar typiskt Jed Mercurio-raffel. Och norska ”Efter festen” är en blöt liten pärla.

Them



1950-tal. En afroamerikansk familj flyttar från North Carolina till en helvit villaförort i Kalifornien, och blir terroriserade av onda krafter av såväl rasistisk som övernaturlig art. Redan på trailerstadiet blev Amazons nya skräckantologiserie, skapad av Little Marvin och producerad av Lena Waithe, kritiserad för att planka Jordan Peele. Och visst är det omöjligt att inte se spår av filmerna ”Get out” och ”Us”, såväl som av HBO-serien ”Lovecraft country”. Men ”Covenant”, som den här första säsongen heter, har vissa kvaliteter som gör den värd att se – trots en bekant känsla och, ärligt talat, subtiliteten hos en slägga.

Prime Video. Premiär den 9 april

Bloodlands



Jed Mercurio har producerat den här snutserien i fyra delar, och även om den är klart sämre än hans ”Line of duty” och ”Bodyguard” bjuder den på tillräckligt mycket av hans patenterade stil (galna twistar! smutsiga poliser! hetsiga förhör!) för att man ska sitta kvar till slutet. Den här gången utspelar sig handlingen på Nordirland, där rutinerade DCI Tom Brannick (James Nesbitt) på förekommen anledning återigen börjar nysta i fallet med den hale mördaren ”Goliath”, som under slutspurten av den blodiga konflikten ”The troubles” hade ihjäl fyra personer – inklusive Brannicks egen fru.

C More. Premiär den 15 april

Efter festen



Mycket kan hända, och sägas, på efterfester. Och dramat i det druckna lilla universumet tar Ernst De Geer och Mads Stegger fint tillvara på i den här norska lilla pärlan om ett inte helt okomplicerat systerskap, ett triangeldrama, och konsten att hålla sig flytande och hitta sin identitet under de unga år man visserligen är vuxen på pappret, men inte i huvudet. Selma är den roliga men struliga systern, som blir hemlös den 17 maj och tvingar sig in hos den mer välordnade men lite fyrkantiga systern Elin och hennes sambo. Varje avsnitt skildrar en ny eftersläckning hemma hos trion, som vi får följa under en blöt sommar.

Discovery+. Nya avsnitt på torsdagar

