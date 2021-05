Opioidkris, flott favoritfigur och snårigt Netflix-mysterium

Publicerad: 07 maj 2021 kl. 12.48

Uppdaterad: 07 maj 2021 kl. 15.02

Foto: HBO/C More/Netflix. ”The crime of the century”, ”Keeping Faith” och ”Den oskyldige”.

TV

VECKANS STREAMINGTIPS HBO-dokumentären ”The crime of the century” är en skakande skildring av girigheten och korruptionen bakom opioidkrisen i USA. Esset Eve Myles är tillbaka i en sista säsong av ”Keeping Faith”. Och Netflix senaste Harlan Coben-mysterium ”Den oskyldige” levererar snårig spansk spänning.

The crime of the century



Opioidkrisen i USA är ämnet för den här fyra timmar långa dokumentären i två delar av den Oscarbelönade dokumentärfilmaren Alex Gibney. Och utgångspunkten är att det inte alls handlar om någon oväntad ”kris” som plötsligt bara uppstod och kommer att passera – utan om ett synnerligen arrangerat brott med enorma dödssiffror som konsekvens, och ingen som helst ljusning vid horisonten. Det handlar om högst medvetna beslut tagna av ren girighet, förödande korruption, samvetslös marknadsföring, och statligt godkänd knarklangning av människor i labbkläder, kostymer och läkarrockar. Allt i kombination med en farlig, av läkemedelsetablissemanget uppbyggd kult kring tron på ett totalt utrotande av all form av smärta. Fruktsansvärt sorgligt och upprörande.

HBO Nordic. Premiär på tisdag

Keeping Faith



Eve Myles är tillbaka som advokaten Faith Howells i en sista omgång av den här populära walesiska serien. Den här tredje säsongen är, precis som den andra var, sämre än den första, som hade ett så fängslande centralt mysterium. Men Celia Imrie är ett välkommet tillskott som Faiths svekfulla mamma, och tjusiga miljöer och en stark ensemble – ledd av en suverän och slående välklädd huvudrollsinnehaverska vars rollfigur ständigt är på gränsen till nervsammanbrott – borgar för behagligt slötittande. Även om det nu egentligen mest handlar om såpigt familjedrama med en touch av juridik.

C More. Säsongspremiär på onsdag

Den oskyldige



Den amerikanske författaren Harlan Coben har sedan 2018 ett avtal med Netflix, som innebär att 14 av honom skrivna verk ska bli serier och filmer – intressant nog producerade på olika håll och på olika språk. Vi har hittills sett brittiska ”The stranger” och polska ”Den enda lögnen”, och nu har spanska ”El inocente” dykt upp på tjänsten, om en man (Mario Casas) som efter att ha suttit inne för dråp knappt hinner börja bygga upp sitt nya liv förrän det raseras igen. Det är spännande och välspelat, med mycket mustig spansk stämning. Men koncentration gäller, då detta är en särdeles snårig och skuggig historia...

Netflix

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 maj 2021 kl. 12.48