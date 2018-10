Alexander Skarsgård + FÖLJ

Briljant löjlig comeback, Skarsgård som psykopat och fasansfull Utøya-skildring

Foto: HBO/Netflix.

TV 5 oktober 2018 10:30

VECKANS STREAMINGTIPS: ”Flight of the Conchords: Live at the London Apollo”, ”Hold the dark” och ”22 July”.

Flight of the Conchords: Live at the London Apollo



Jag hade glömt bort hur mycket jag har saknat kombinationen Bret McKenzie och Jemaine Clement, men blev påmind när jag såg återsåg "Nya Zeelands fjärde mest populära gitarrbaserade digi-bongo-acapella-rap-funk-komedi-folkmusiks-duo" från HBO:s musikalhumorserie "Flight of the Conchords" (2007-2009) i den här en och halv timme långa specialen. McKenzie och Clement bjuder på en kavalkad av briljant löjliga sånger – både gamla favoriter och nya absurda nummer. Som en far och son-duett med en fantastisk twist och en medeltidspastisch som utspelar sig sommaren 1353, och blir mer och mer hysterisk ju längre den pågår. Sjukt roligt.

HBO Nordic. Premiär på söndag

Hold the dark



Duncan Jones sci-fi-film "Mute", med Alexander Skarsgård som stum bartender i ett framtida Berlin, blev en stor besvikelse när den hade premiär tidigare i år – men denna Skarsgårds nya Netflix-rulle är mer sevärd. Jeremy Saulniers "Hold the dark" är en vildmarksthriller med känsla av både skräck och västern, som utspelar sig i ett brutalt och otämjt, svinkallt Alaska, där en liten pojke tros ha blivit tagen av vargar i den lilla byn Keelut. "Westworlds" Jeffrey Wright spelar en författare och vargexpert som kommer dit på mammans begäran, och Skarsgård spelar pojkens pappa – som har klara drag av "No country for old men"-psykopaten Anton Chigurh. Bitvis bristande manus men magiska miljöer och tryckande tung atmosfär.

Netflix

22 July



Efter Erik Poppes norska "Utøya 22 juli", som hade biopremiär i våras, kommer nu nästa film om terrorattentaten i Norge 2011. Den här är regisserad av Paul Greengrass, och är både en fasansfull, svåruthärdlig skildring av massakern på ön Utøya och en mer dämpad undersökning av efterspelet, med fokus på hur Norge hanterade rättssaken och terroristen Anders Behring Breivik (Anders Danielsen Lie), och på hur en av de drabbade familjerna klarade att gå vidare. Det är inte en lätt film att se, men den är oerhört stark. (Och även om man kan fråga sig varför de norska skådespelarna nödvändigtvis måste prata engelska vänjer man sig faktiskt vid det underliga greppet efter ett litet tag.)

Netflix. Premiär på onsdag

