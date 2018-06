Per Schlingmann + FÖLJ

Per Schlingmanns roman blir tv-serie

Foto: Johan Paulin/Fundament Film Nanna Blondell, Per Schlingmann, Niklas Engdahl och Ebba Hultkvist Stragne.

TV 4 juni 2018 10:45

Per Schlingmanns roman ”I maktens öga” blir tv-serie på Viaplay. Serien får titeln "Den inre cirkeln" och börjar spelas in under Almedalsveckan på Gotland i juli.

"Vi är oerhört stolta att skapa ett nytt, skarpt drama. Det här blir en svensk mix av ”House of cards” och ”Empire”, där starka karaktärsporträtt driver en mångbottnad historia om det politiska livet bakom fasaden", säger Viaplays programdirektör Fredrik Ljungberg i ett pressmeddelande.

I rollistan syns Niklas Engdahl, Nanna Blondell och Ebba Hultqvist.

Per Schlingmann var tidigare bland annat Moderaternas partisekreterare och senare partiets chefsstrateg.

LÄS OCKSÅ 37 serier att se i sommar – nytt och hett på streamingtjänsterna

4 juni 2018 10:45