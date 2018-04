Ted Gärdestad i kulisserna till Netflix nya ”Making a murderer”-besatthet

Sandra Wejbro: ”Wild wild country” är en fascinerande bild av fullkomlig ­hängivenhet och hur den kan löpa amok när ledarna ses som ofelbara

Foto: Netflix Ville bygga utopi Bhagwan Rajneesh talar inför sina anhängare i dokumentärserien ”Wild wild country”.

TV 13 april 2018 08:54

Mordmysterium, sexsekter och utopier.

Dokumentärer är det nygamla svarta i tv-världen.

Vad ska vi med drama till när verkligheten slår allt? Efter ”Making a murderer” (Netflix) 2015 har jakten på nya dokumentärsuccér blivit en följetong. Nunne­rysaren ”The keepers” (Netflix) utropades som en ”ny ’Making a murderer’” förra året. Liksom bland annat ”The jinx” (HBO Nordic), ”Mommie dead and dearest” (HBO Nordic) och ”Casting Jon Bénet” (Netflix). Floden av true crime av varierande kvalitet, på tv och i podcasts, har gjort parodier som ”American vandal” (Netflix) och ”A very fatal murder” (The onion) nödvändiga.

Inte helt oväntat har även Netflix nya, nästan sju timmar långa serie ”Wild wild country” marknadsförts som en ”ny ’Making a murderer’”. Oavsett hur rimlig den liknelsen är har berättelsen om Bhagwanrörelsens försök att bygga ett drömsamhälle i Oregon ­något unikt. Den är svår att sluta tänka på.

I kulisserna till den eskalerande galenskapen hos Bhagwan fanns Sveriges egen tonårsidol Ted Gärdestad.

På 80-talet började han meditera och flyttade under en period till Oregon, bytte namn till Swami Sangit Upasani och gick klädd i rörelsens röda kläder. Troligtvis var han där när sekten beväpnade sig, ­skapade en egen polisstyrka, förgiftade vatten, fyllde öl med sömnmedel, ända till det bittra slutet när maktstriderna i toppen spårade ur i spektakulära mordförsök och en ledare som försökte fly FBI i sitt eget flygplan.

När ”Wild wild country” börjar har sannyasinerna (som Bhagwans följare kallades) precis börjat strömma in i Oregon. Efter att ha hamnat i konflikt med ­indiska myndigheter är det här de vill bygga Rajneesh­puram, sitt utopiska och självförsörjande samhälle av kärlek, meditation och fri sex.

Lokala ortsbor och ranchägare ser på med förskräckelse medan ”de röda” tar över makten, döper om deras gator och ligger i parkerna. I spetsen går Ma Anand Sheela (Bhagwan Shree Rajneesh röst utåt ­sedan han slutat tala) på offensiven tillsammans med en spretig, hängiven grupp sökande akademiker som finansierat ledarens 93 Rolls-Roycer, smycken (”han gillade allt som blänker”) och lyxliv.

Regissörerna, bröderna Mclain och Chapman Way, har intervjuat både nuvarande och tidigare medlemmar, inklusive den stridbara Ma Anand, och ger en fascinerande bild av fullkomlig hängivenhet och hur den kan löpa amok när ledare betraktas som ofelbara, närmast gudomliga. ”Wild wild country” lämnar tyvärr frågan om huruvida Bhagwan (som senare bytte namn till Osho) ­ledde en destruktiv sekt eller ­bara en extremt udda andlig rörelse obesvarad. En analys av hur manipulation funkar hade kunnat ge historien en ytter­ligare dimension.

Många av dokumentärseriens vackra, starka ögonblick uppstår i tystnader. Som när Bhagwans tidigare advokat Swami Prem Niren (Philip Toelkes) med tårar i ögonen försöker beskriva den kärlek som omslöt honom i sekten. Där får man en aning om vidden av den förtvivlan som de tusentals hängivna som plötsligt fick sin utopi krossad när Rajneesh­puram föll samman måste ha känt. Däribland Gärdestad.

Numera har rörelsens drömsamhälle blivit en kristen resort som predikar avhållsamhet. Ordningen är återställd och det känns faktiskt motvilligt lite sorgligt.

LÄS OCKSÅ ’Storuman forever’ tar sig an klimathotet på ett lysande sätt

Veckans...

... historielektion. Precis som Bhagwan-serien jobbar ”The defiant ones” (Netflix) med de betydelsefulla mellanrummen. Tystnaderna innan, under och efter intervjuer med ­musikstjärnor som Trent Reznor, ­Eminem och Stevie Nicks. Regissören Allen Hughes har följt mogulerna Dr Dres och Jimmy Iovines ­parallella historier, som så småningom knöts samman i skivbolaget ­Interscope och en miljarddeal med Apple. Galet underhållande historia och ambitiös skildring av en spektakulär tidsepok.

... bästa. ”The americans” är till­baka med sin sjätte och sista säsong, mörkare och mer hjärtskärande än någonsin. Vi har kommit till 1987 och familjen Jennings bryter ihop i samma takt som Sovjetunionen. De första fem säsongerna av serien finns på Netflix (när den sista dyker upp är ännu inte klart).

... podcast. Tyler Mahan Coes ”­Cocaine and rhinestones” är full av öden och anekdoter ur countryhistorien. Inte minst avsnittet om Bobbie Gentry som 1967 skrev ”Ode to Billie Joe”, låten som inspirerat och samplats av otaliga artister, och sedan lämnade branschen. Vad hände och var tog hon egentligen vägen?

... filmpremiär. Hur hade det kunnat se ut om kriget kom till Sve­rige och en innerstadsfamilj i Stockholm tvingades lämna sitt hem? ­Jesper Ganslandts ”Jimmie” skildrar flykten ur en 4-årig pojkes perspektiv, närgånget och poetiskt. ­Bitvis gripande, men också lite väl långt.

... musik. Från Franklin Delano Roosevelt till rumpförstoringar – nya hiphopstjärnan Cardi B:s intressen är befriande eklektiska. Lyssna på nysläppta ”Invasion of privacy” och läs den underhållande intervjun i senaste GQ.

... tv-nyhet. Att ”The wire”-skaparen David Simon jobbar på ”The dry run”, en serie om spanska inbördeskriget, tillsammans med George Pelecanos och Dennis Lehane. Hyfsat hårdkokt trio. Noll förväntningar på ett lyckligt slut.

LÄS OCKSÅ Sverige borde sno det norska succéreceptet för bra tv-drama