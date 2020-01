Tio svenska tv-serier att kolla in i vår

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 31 januari 2020 kl. 11.44

Uppdaterad: 31 januari 2020 kl. 22.06

Foto: Adrian Freyermuth/Yellowbird/Jonath Mathew,TV4. ”Ambassadören”, ”Tunn is” och ”Bäckström”.

Kjell Bergqvist som kriminalkommissarie Evert Bäckström. Mikael Tornving som en ambassadör med storhetsvansinne. Och Lena Endre som svensk utrikesminister.

Här är tio svenska tv-serier att hålla utkik efter i vår.



Foto: Carolina Romare/Filmlance. Liv Mjönäs och Louise Peterhoff i ”Tsunami”.

1. Tsunami



Miniserie i tre delar skrivna av Sara Kadefors. ”Tsunami” utspelar sig i skarven mellan 2004 och 2005, vid tiden för tsunamikatastrofen i Sydostasien. Henrik Norlén spelar en vänsterprasslande chef för en biståndsorganisation, som försvinner under sin Thailandsresa och antas vara död. Kvar hemma i Stockholm lämnas ett antal personer med sorg och saknad – men också moraliskt prövande frågor att förhålla sig till. På rollistan finns även Liv Mjönes, Louise Peterhoff, Thure Lindhardt och Evin Ahmad.

SVT, 3 februari



Foto: Yellowbird. Lena Endre i ”Tunn is”.

2. Tunn is



Klimatrelaterad spänning som utspelar sig på Grönland. Lena Endre, som även har varit med och kläckt idén till serien, spelar Sveriges utrikesminister, som försöker få de andra ministrarna i Arktiska rådet att skriva på ett avtal som förbjuder miljöskadlig oljeborrning i regionen. Men saker går snabbt fel. Hennes rådgivare Viktor (Alexander Karim) hamnar mitt i ett gisslandrama, och Viktors gravida fru (Bianca Kronlöf), som är Säpo-agent, slänger sig iväg till Grönland för att rädda honom.

C More/TV4, 3 februari

Foto: Johan Bergmark/SVT. Maria Sundbom Lörelius i ”Dejta”.

3. Dejta



Ännu en serie av Sara Kadefors. Den här, som bygger på en finsk förlaga, är en dramakomedi i åtta delar, med Maria Sundbom Lörelius i huvudrollen som en frånskild kock som ger sig ut i nätdejtingdjungeln när hennes exman presenterar sin nya, till synes perfekta flickvän. Med Bahareh Razekh, Klara Zimmergren och Christopher Wollter i biroller.

SVT, 24 februari



Foto: Linus Hallsénius/TV4/C More. ”Sjölyckan” säsong två.

4. Sjölyckan



Komediserien ”Sjölyckan” från Felix Herngrens pålitliga produktionsbolag FLX, kommer tillbaka med en andra säsong, skriven av bland andra Moa Herngren. Så här beskrivs handlingen:

Berndts (Hans Mosesson) nya kärlek Söderberg (Marianne Mörck) flyttar in på Sjölyckan och börjar konkurrera om dottern Klaras (Malin Cederbladh) naturliga roll som matriarken i huset. Samtidigt har Klara och Rille (Gustaf Hammarsten) gått i parterapi för förändra sina roller vilket bland annat resulterat i att Rille blivit besatt av träning. För Tomas (Henrik Schyffert) och Lily (Shima Niavarani) har relationen kommit in i en ny fas eftersom Lily är gravid.

Ny i casten är Anastasios Soulis, som spelar Söderbergs närmast perfekte son Mats, som är ”både händig, handlingskraftig och väldigt trevlig vilket skapar irritation och avundsjuka hos resten av gänget”.

C More, 20 mars/TV4, 3 april

Foto: Carl Nilsson/Viaplay. Aliette Opheim, Joel Spira och Björn Bengtsson.

5. Tjockare än vatten



Det här familjedramat om syskonen Lasse (Björn Bengtsson), Oskar (Joel Spira) och Jonna Waldemar (Aliette Opheim), vars första två säsonger sändes i SVT 2014 och 2016, har väckts till liv av Viaplay för en tredje säsong. I den återförenas syskonen igen på Åland, tre år efter att familjens pensionat brann ner. Räkna med bråk.

Viaplay, mars

Foto: Anders Nicander. Kristoffer Joner i ”Maskineriet”.

6. Maskineriet



En svensk-norsk thrillerserie som utspelar sig i gränslandet mellan oss och våra grannar i väst. Norske Kristoffer Joner gör huvudrollen som Olle; en vanlig familjefar som vaknar upp på bilfärjan mellan Sandefjord och Strömstad efter ett sjöslag med kollegor. Han har en minneslucka modell större, men hittar en påse fylld med kontanter, en pistol och en rånarluva bredvid sig, och flyr instinktivt från polisen som jagar honom. Eftersom han har en hemlighet i sitt förflutna... På rollistan finns även Hanna Alström, Anastasios Soulis, Jakob Eklund, Angela Kovacs och Rune Temte, och Viaplay tar i från tårna och lovar ”en spänningsnivå som vi ej tidigare sett i nordiska serier”.

Viaplay, maj

Foto: Jan Lönnberg. ”Advokaten”.

7. Advokaten



Alexander Karim, Malin Buska och danska Thomas Bo Larsen och Nicolaj Kopernikus är tillbaka i en andra säsong av det här thrillerdramat, som pendlar mellan Sverige och Danmark och bygger på en idé av bland andra Jens Lapidus och Hans Rosenfeldt. Charlotte Lesche och Karin Gidfors skriver återigen manus, och handlingen kretsar kring en utredning som tar Karims advokat Frank Nordling ”djupt ned i ett ruttet, danskt rättssystem”.

Viaplay, okänt datum

Foto: Ola Magnestam. ”Ambassadören”.

8. Ambassadören



Ny komediserie som spelas in i tre olika versioner; en svensk, en dansk och en norsk. I den svenska, som följer gänget på den svenska ambassaden i Mexico City, gör Mikael Tornving huvudrollen som en ”ambassadör med storhetsvansinne”. Med på rollistan finns även bland andra Happy Jankell och Fredrik Hallgren, och handlingen kretsar kring en stridsflygplansaffär mellan Sverige och Mexiko, som är väldigt ifrågasatt av media och tvingar ut ambassadören på ett etiskt minfält.

Viaplay, okänt datum

Foto: Jonath Mathew/TV4. Kjell Bergqvist som Bäckström.

9. Bäckström



2015 gjorde amerikanska Fox ett kortlivat försök med att göra serie av Leif GW Perssons kriminalkommissarie Evert Bäckström. Då var det Rainn Wilson som gjorde huvudrollen. Nu prövar C More och TV4 lyckan – med Kjell Bergqvist som frontfigur. Det borde bli perfekt. Jonathan Sjöberg är konceptuerande regissör och huvudförfattare, och synopsis lyder så här:

Serien kretsar runt den rikskända mordutredaren Evert Bäckström som i bagaget kan stoltsera med att ha löst 99 procent av alla fall som han har tagit sig an. Men när en dödskalle med skotthål hittas på en obebodd ö i skärgården ställs Evert Bäckström inför ett svårare mysterium än vad han hade kunnat föreställa sig.

C More/TV4, okänt datum

Foto: Tove Risberg. Sascha Zacharias.

10. Rebecka Martinsson



2017 spelade Ida Engvoll advokaten Rebecka Martinsson från Åsa Larssons kriminalromaner i TV4:s serie. Nu tar Sascha Zacharias över rollen i säsong två, medan Engvoll är med som exekutiv producent. Larsson själv har varit en del av manusgruppen för de nya avsnitten, vars handling beskrivs så här:

När säsong två tar vid jobbar Rebecka Martinsson på som åklagare i Kiruna efter att hon flyttat hem till farmors hus i Kurravaara. Men i hennes gamla barndomstrakter finns inte bara jobbet och farmors hus - utan också en dåtid som Rebecka behöver ta itu med. Vad var det egentligen som hände när Rebecka som barn bestämde sig för att lämna sin pappa och flytta till farmor? Samtidigt som Rebecka brottas med sitt förflutna följer vi henne när hon huvudlöst kastar sig in i fall efter fall.

C More/TV4, okänt datum

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Klimatångest, naturporr och nordisk mytologi med en modern knorr

LÄS OCKSÅ PLUS Ny svensk miniserie, globaliserade gangstrar och japansk filmskatt

LÄS OCKSÅ PLUS De 15 snuskigaste tv-serierna på streamingtjänsterna

KOPIERA LÄNK