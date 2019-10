Äntligen! En trailer för säsong tre av Netflix ”The crown”

avKarolina Fjellborg

23 oktober 2019 13:41

Man har varit nyfiken och nu är den här.

Den officiella trailern för säsong tre av Netflix ”The crown”.

Foto: Sophie Mutevelian/Netflix Olivia Colman i ”The crown”.

Knappt en månad före premiären, har Netflix nu släppt en första fullängdstrailer för säsong tre av ”The crown”. Den spelas upp till tonerna av en cover av Bob Dylans ”The times they are a-changin'” – vilket är passande eftersom förändringens vindar blåser både i seriens rollista och i England under perioden som skildras.

Claire Foy är ersatt av Olivia Colman i huvudrollen som drottning Elizabeth II. Tobias Menzies gör rollen som drottningens make prins Philip, som tidigare spelades av Matt Smith, och Helena Bonham Carter har tagit över som systern prinsessan Margaret efter Vanessa Kirby. Josh O'Connor och Erin Doherty spelar barnen prins Charles och prinsessan Anne.

Åren som ska avhandlas är 1964–1977 och så här ser trailern ut:

Säsong tre av ”The crown” har premiär på Netflix den 17 november.

