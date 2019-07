Veckans streamingtips + FÖLJ

Nytänkande superhjälteserie, fin kärlekshistoria och helgalna nunnor

Foto: Amazon/Fremantle/Foxtel. ”The Boys”, ”Man in an orange shirt” och ”Lambs of god”.

avKarolina Fjellborg

TV 31 juli 2019 08:00

VECKANS STREAMINGTIPS Spana in den satiriska superhjälteserien ”The Boys”, miniserien ”Man in an orange shirt” och härligt bisarra ”Lambs of god”.

The Boys



Peppen är stor inför höstens ”Watchmen” – HBO:s första tur ut på superhjälteterritorium. Men missa inte heller Amazons nysläppta ”The Boys”, baserad på Garth Ennis och Darick Robertsons seriealbum, som redan nu gör något annorlunda och häftigt med genren. Serien utspelar sig i ett USA där superhjältar är varumärken som drar in enorma summor pengar åt det samvetslösa storföretaget Vought International. Men bakom fasaden beter de sig som arslen, moraliskt fördärvade av makt och berömmelse, och som motvikt bildas gruppen The Boys, som leds av den burdusa Billy Butcher (Karl Urban) och jobbar på att sätta stopp för svineriet. Supervåldsamt, satiriskt och allmänt hejdlöst, av Eric Kripke, Seth Rogen och Evan Goldberg.

Amazon Prime Video

Man in an orange shirt



En brittisk miniserie i två delar som väver samman två olika berättelser om villkoren för, och fördomar om, homosexuell kärlek förr och nu, varav den ena utspelar sig på 40-talet och den andra i nutid. Vanessa Redgrave spelar Flora Berryman, som i sin ungdom gifte sig och skaffade barn med en man (Oliver Jackson-Cohen) vars livs kärlek var en annan man (James McArdle), som han förälskade sig i under kriget. Ungefär 70 år senare, hittar även Floras barnbarn Adam (Julian Morris) den stora kärleken i en man (David Gyasi), och bitterhet övergår i förståelse och acceptans. En fin liten serie som vann en internationell Emmy förra året.

SVT Play

Lambs of god



Kolla in den här härligt bisarra australiensiska serien i fyra delar, som är baserad på Marele Days bok. Ann Dowd, Essie Davis och Jessica Barden spelar nunnor från olika generationer, som alla ser helgalna ut och lever isolerade på en ö där tiden har stannat. Deras sätt att leva hotas när fader Ignatius (Sam Reid) kommer dit på uppdrag av katolska kyrkan, som vill förvandla deras hem till en lyxresort – men nunnorna tänker försvara sig. Tänk Rob Reiners perfekta Stephen King-filmatisering ”Lida”, kryddad med kritik av katolska kyrkan, feminism modell råare och en skopa magisk realism.

HBO Nordic. Nya avsnitt på torsdagar

