En amerikansk solstråle, maskerad dejting och lattjo tonårsserie

helskärm ”Ted Lasso”, ”Sexy beasts” och ”Never have I ever”. Foto: Apple TV+/Netflix.

VECKANS STREAMINGTIPS Två av streamingdjungelns roligaste serier – ”Ted Lasso” på Apple TV+ och Netflix ”Never have I ever” – är tillbaka med nya säsonger. Och Netflix rider på ”Masked singer”-vågen med nya dejtingserien ”Sexy beasts”.

Ted Lasso



Åh, glädjen över det här återseendet! Att bygga en hel serie på en reklamkaraktär lät svajigt, men förra året visade sig ”Ted Lasso” tvärtom vara Apples hittills stadigaste serie, och feelgood-pillret vi verkligen behövde. Förra veckan nominerades den första säsongen till rekordmånga 20 Emmys inför årets gala, och den här veckan är det premiär för säsong två – som lever upp till alla förväntningar. Jason Sudeikis är fortsatt ljuvlig som den amerikanska tränare, tillika mänskliga solstråle, som har åkt över havet och gett sig ut på djupt vatten i den brittiska fotbollsvärlden, och med ett leende, en klatschig fras och en kaka i taget har lyckats nöta ner en hel del av den cynism och skepsis som först mötte honom. Och nu får också birollerna mer plats att utvecklas (Brett Goldstein är ett fynd!). En varm och vinnande blandning av arbetsplatshumor och klassiskt, inspirerande och småsentimentalt sportpepp.

Apple TV+. Säsongspremiär den 23 juli

Sexy beasts



Det var väl bara en tidsfråga. Självklart skulle någon rida på ”Masked singer”-vågen. Det blev Netflix, som skakade liv i ett gammalt BBC-koncept, och gav oss ”Sexy beasts”, där ”singlar som hoppas på ett mindre ytligt dejtingliv” har spökats ut till diverse djur och andra varelser, med hjälp av avancerat smink och proteser, för att kunna ”hitta kärlek enbart baserad på personlighet”. Programmet är, ärligt talat, ganska intetsägande och inte så mycket att hänga i dejtingreality-granen (streamingjättens ”Love is blind” och ”Too hot to handle” har i så fall varit betydligt roligare), men själva maskerna är onekligen imponerande.

Netflix. Premiär den 21 juli

Never have I ever



Maitreyi Ramakrishnan är tillbaka för att briljera vidare som den indisk-amerikanska, förvirrade high school-tjejen Devi Vishwakumar, som lever i skarven mellan två kulturer, i en andra säsong av tonårspärlan ”Never have I ever”, som är löst baserad på medskaparen Mindy Kalings egen uppväxt. Den här säsongen får hon ett för henne helt nytt problem, då hon plötsligt jonglerar två pojkvänner; den odräglige överpresteraren Ben (Jaren Lewison) och hunken Paxton (Darren Barnet). Och när en annan tjej med indiska rötter (Megan Suri) kommer till skolan och genast blir populär inser Devi till sin fasa att hon själv under alla dessa år inte har varit opopulär på grund av rasism, utan för att hon är ”objektivt töntig”.

Netflix

