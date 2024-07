De 20 bästa tv-serierna 2023

Stökiga familjer, svenska mord, deppiga kockar och arga bilister

Efter väldigt många timmar framför skärmen och noggrant övervägande:

Här är de absolut bästa tv-serierna från det gångna året.

expand-left helskärm ”Succession”.

1. Succession



Och så här avslutar man ett mästerverk. Att sätta Jesse Armstrongs kolsvart komiska drama (eller om det nu var en dramatisk svart komedi) om den djupt dysfunktionella, rygghuggande och obscent rika mediafamiljen Roy på toppen är visserligen så givet att det nästan känns tråkigt. Men det går inte att komma runt att ”Successions” race mot sitt bittra, perfekta slut slog allt annat 2023. Det var en rolig tragedi, en uppvisning i sylvasst skådespeleri och dräpande dialog, och event-tv av allra smartaste slag.

HBO Max

expand-left helskärm ”The Bear”.

2. The Bear



I sin andra säsong gick Christophers Storers stressiga, svettiga skildring av ett melankoliskt kockgeni i Chicago från väldigt bra till alltigenom briljant. Vi fick en hyperintensiv och vackert komponerad tiorättersmeny om familj, sorg, neuroser, passion, hantverk och yrkesstolthet, med en enastående Jeremy Allen White i huvudrollen och en buffé av suveräna gäststjärnor. Tillbakablicken ”Fishes”, med Jamie Lee Curtis som packad kaosmamma, kvalade direkt in i tv-avsnittens hall of fame.

Disney+

expand-left helskärm ”Händelser vid vatten”.

3. Händelser vid vatten



Nästan ett år har gått sedan jag såg den, men jag är fortfarande tagen av Mikael Marcimains dramatisering av Kerstin Ekmans 30 år gamla bok, som sannerligen var värd att vänta på. Kriminaldramat från de mörka jämtländska skogarna, där ett ouppklarat mord från 70-talet fortfarande ligger som en våt filt över bygden två decennier senare, var mäktig svensk tv i absolut världsklass.

SVT

expand-left helskärm ”The last of us”.

4. The last of us



Craig Mazins och Neil Druckmanns postapokalyptiska drama om en värld där en parasitisk svamp har orsakat en total samhällskollaps, och gjort människor till monster av skilda slag, hade en särdeles inspirerad struktur och höll balansen perfekt mellan våld och vemod, och mellan spänning och hjärta. Den förbannelse som anses ha vilat över tv-spelsadaptationer bröts – och avsnitt tre orsakade global dåndimp.

HBO Max

expand-left helskärm ”Poker face”.

5. Poker face



Hesa Natasha Lyonne briljerade som den levande lögndetektorn Charlie Cale, som flydde från Las Vegas och gav sig ut på en mordlösarturné i Rian Johnson-hiten ”Poker face”. En ihållande underhållande inverterad deckare, med humor, läcker vintagekänsla och kärleksfullt skildrade miljöer från USA:s lite mer medfarna hörn.

Skyshowtime

expand-left helskärm ”Yellowjackets”.

6. Yellowjackets



Mysteriet tätnade och soundtracket var fortsatt fantastiskt i den andra säsongen av den här spännande, makabra, halvgalna och mörkt humoristiska ”Lost”-släktingen. Om ett gäng tonårstjejer som blev strandsatta i den kanadensiska vildmarken på 90-talet, och 25 år senare fortfarande lever med konsekvenserna av sina (kannibalistiska) handlingar.

Skyshowtime

expand-left helskärm ”Happy Valley”.

7. Happy Valley



När det hade gått så länge sedan sist att man trodde att serien tillhörde det förflutna, dundrade Sally Wainwrights ironiskt betitlade kriminaldrama, ett av Englands allra finaste, tillbaka in på scenen med en fenomenal final. Den slutliga uppgörelsen mellan Sarah Lancashires hårt prövade polis Catherine Cawood och James Nortons psykopat Tommy Lee Royce gav rysningar.

SVT

expand-left helskärm ”Fargo”.

8. Fargo



Upplösningen ser vi visserligen inte förrän på andra sidan årsskiftet, men jag vågar ändå konstatera att Noah Hawleys antologiserie baserad på bröderna Coens kriminalklassiker är i fantastisk form i sin femte säsong. Med en snyggt skruvad story, sedvanligt knepiga karaktärer och dunderinsatser av bland andra Juno Temple, Jennifer Jason Leigh och Jon Hamm.

HBO Max

expand-left helskärm ”Beef”.

9. Beef



Årets piggaste och smartaste Netflix-nyhet var Lee Sung Jins överraskande och tonmässigt utmanande blandning av svart komedi, psykodrama och thriller, om den arga baletten mellan två olyckliga och småsinta Los Angeles-bor som ryker ihop bakom ratten och sedan drar in varandra i en nedåtgående hämndspiral. Med pangspel av Steven Yeun och Ali Wong.

Netflix

expand-left helskärm ”Huset Ushers undergång”.

10. Huset Ushers undergång



Skräck är en svår genre, som mästaren Mike Flanagan får att se bedrägligt enkel ut. Med den här miniserien, löst baserad på texter av Edgar Allan Poe, gav han oss en svart komisk, modern moralpjäs med ett förtjusande sinne för det makabra. Om hur de vuxna barnen i en själsligt förtappad, groteskt rik familj en efter en dör under mystiska och synnerligen brutala omständigheter.

Netflix

PLATS 11–20



11. Platonic

Årets mysigaste komediserie, med Rose Byrne och Seth Rogen som två gamla kompisar som återknyter kontakten. (Apple TV+)



12. Jury duty

Originellt och otroligt roligt, om en helt vanlig man som blir kallad till jurytjänst, utan att veta att alla runt honom är skådespelare. (Prime Video)



13. Reservation dogs

En av 2020-talets mest nytänkande serier, som i år tog slut när den var som allra bäst. (Disney+)



14. Slow horses

Streamingvärldens mest konstant underhållande spionserie, med Gary Oldman i grym sluskform. (Apple TV+)



15. Mrs Davis

En oerhört uppfriskande, färgstark och bisarr mix av teknologi och tro, om en nunnas fight mot artificiell intelligens. (HBO Max)



16. Rain dogs

Daisy May Cooper glänste i Cash Carraways råa och tragiska brittiska galghumor om livet på fel sida av klassklyftan. (HBO Max)



17. The righteous Gemstones

Danny McBrides yviga komedi om en skamlös sydstatsfamilj med stenrika tv-predikanter var som vanligt vass och fördelaktigt vrickad. (HBO Max)



18. One piece

Detta fantasirika och glada piratäventyr baserat på Eiichiro Odas mangaserie var en av årets absolut förnämsta överraskningar. (Netflix)



19. The diplomat

Underhållande och Aaron Sorkin-inspirerat, med Keri Russell som en amerikansk ambassadör i Storbritannien. (Netflix)



20. Only murders in the building

Vi är vid det här laget redan bortskämda med den här seriens många kvaliteter, men inte blev den sämre när Meryl Streep dök upp. (Disney+)

