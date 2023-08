Lite av en repris – men gripande ändå

Netflix miniserie ”Painkiller” berättar ungefär samma historia som ”Dopesick”

Publicerad 10:00

helskärm Uzo Aduba och Matthew Broderick i ”Painkiller”.

TV-RECENSION Historien om Oxycontin och den amerikanska opioidkrisen berättas (igen) i Netflix ”Painkiller”. En bekant men sevärd miniserie med Uzo Aduba som enträgen utredare och Matthew Broderick som storskurken Richard Sackler.

Painkiller

Netflix

Miniserie i sex delar

Av Micah Fitzerman-Blue och Noah Harpster, med bl a Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, West Duchovny, Sam Anderson, Carolina Bartczak, Tyler Ritter, Dina Shihabi.

DRAMA Varje avsnitt av Netflix miniserie ”Painkiller” inleds med att en eller ett par föräldrar som har förlorat ett barn påminner om att även om vissa inslag är påhittade ”för dramatiska syften”, är den motbjudande historien om hur det smärtstillande läkemedlet Oxycontin trycktes ut på marknaden och blev startskottet för den amerikanska opioidepidemin i allra högsta grad på riktigt.

Till grund för serien ligger Patrick Radden Keefes New Yorker-artikel ”The family that built an empire of pain” och Barry Meiers bok ”Pain killer: An empire of deceit and the origin of America’s opioid epidemic", och ”Orange is the new black”-stjärnan Uzo Aduba fungerar som tittarnas ledsagare i rollen som Edie Flowers. En riktig blodhund till utredare, som har jobbat länge och hårt på att sätta dit läkemedelsföretaget Purdue Pharma och dess överste Richard Sackler (Matthew Broderick).

Vi får en grundkurs i den giriga familjen Sacklers historia, men en stor del av handlingen kretsar kring den sektliknande armé av snygga försäljare som Purdue Pharma, fullt medvetna om hur beroendeframkallande deras piller var, skickade ut för att övertala läkare om att skriva ut Oxycontin – oftare och oftare och i allt starkare doser.

West Duchovny spelar den söta men hopplöst och provocerande korkade Shannon Schaeffer, som ihärdigt stapplar fram i sina klackar och tror att hon gör kometkarriär på att hjälpa människor. Utan att fatta varför missbrukare har börjat råna apotek och anhöriga demonstrerar ilsket utanför läkarmottagningarna.

Parallellt löper, som ett exempel på hur helt vanliga, rekorderliga amerikaners liv har ödelagts, spåret om bilmekanikern och familjefadern Glen Kryger (Taylor Kitsch), som får Oxycontin utskrivet efter en olycka på jobbet.

Likheterna med 2021 års ”Dopesick” (Disney+) är naturligtvis slående. Har du sett den serien har du mer eller mindre redan sett den här också.

Men ”Painkiller” är den mer tittarvänliga varianten, betydligt rakare berättad och poppigt regisserad av Peter Berg.



”Painkiller” har premiär på Netflix den 10 augusti.

