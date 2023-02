George Clooney regisserar amerikanska ”Falsk identitet”

Av: TT

George Clooney ska regissera en ny spionserie, ”The department”, som baseras på den hyllade franska serien ”Falsk identitet”.

Clooney kommer att agera både regissör och producent till serien som enligt uppgift till Collider ska ha samma handling som den franska originalserien.

”Falsk identitet” eller ”Le bureau des legendes” som serien heter i Frankrike, följer livet och utbildningen av hemliga agenter inom den franska säkerhetstjänsten. De fem säsongerna har rosats av både kritiker och tittare världen över.

helskärm George Clooney ska gör en amerikansk version av franska spionserien "Falsk identitet". Arkivbild.

Men enligt Showtime Paramount vd Chris McCarthy har ”The department” även hämtat inspiration från annat håll:

”Precis som 'Homeland' lyfte globalt spionage till nya höjder, kommer 'The department' att ta tittarna ännu djupare in i en värld av intriger och falskspel med komplexa karaktärer som kämpar med sina egna demoner samtidigt som de bekämpar existentiella hot mot nationen och världen.”

Det blir nionde gången Clooney sätter sig i regissörsstolen sedan debuten med ”Confessions of a dangerous mind” 2002. På senare år har han gjort science fiction-filmen ”The midnight sky” för Netflix, uppväxtskildringen ”The tender bar” och det ännu inte släppta dramat ”The boys in the boat”.