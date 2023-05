Veckans film och serier – tjejer på stöldvåg

”Barracuda queens” är Netflix nya svenska serie

Av: Mikael Forsell/TT

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Netflix nya svenska krimsåpa och The Weeknds mycket omtalade tv-serie om en ung lovande artist. Det är höjdpunkterna på strömningstjänsterna den här veckan.

Här är veckans filmer och serier.

TV/STRÖMNING

”Barracuda queens” (5/6, Netflix)

Lidingöligan härjade i Stockholms välbärgade förorter på 1990-talet. Tjuvarna bröt sig in och stal dyra bilar, konstverk och juveler från rika familjer. Netflix lånar historien och tidsperioden (1995) till sin nya svenska storserie – men byter kön på gärningspersonerna.

helskärm Sarah Gustafsson, Tea Stjärne, Alva Bratt, Tindra Monsen och Sandra Zubovic spelar huvudrollerna i Netflix nya svenska serie "Barracuda queens".

Här är det fem smått uttråkade unga tjejer som behöver pengar för att finansiera sin lyxiga livsstil. Samtidigt är ”Barracuda queens” också en serie om tjejer som stöttar varandra mot patriarkatet, långt innan #metoo förändrade spelreglerna för tafsande äldre män.

helskärm Lily-Rose Depp och The Weeknd i "The idol". Pressbild.

”The idol” (5/6, HBO Max)

Premiär för Abel ”The Weeknd” Tesfayes mycket omtalade tv-serie där Lily-Rose Depp spelar en popstjärna som har det motigt i karriären. Hon hamnar i klorna på en självhjälpsguru (The Weeknd) med allt vad det innebär av sex och droger. Inspelningen var enligt medieuppgifter konfliktfylld och när de två första avsnitten serien visades på filmfestivalen i Cannes var många kritiker rätt missnöjda. Resten av serien har kritikerna dock inte fått se i förväg.

helskärm Sarah Lancashire som Catherine Cawood i "Happy valley". Pressbild.

”Happy valley” (4/6, SVT)

Den mycket hyllade brittiska kriminalserien är tillbaka med en ny säsong. Polisinspektör Catherine Cawood löser brott i Yorkshire, men räknar nu dagarna till pensionen. Fast när kvarlevorna efter ett mordoffer påträffas leder spåren snart till hennes egen familj.

Övriga premiärer:

”Morden i Helsingör” (4/6, TV4)

Fyra nya mordmysterier att lösa vid Öresund för den danske polisen Dan Sommerdahl.

”Tour de France unchained” (8/6, Netflix)

Efter formel 1, tennis och golf står världens hårdaste cykeltävling på tur att få en dokumentärserie på Netflix. Serien går bakom kulisserna på 2022 års tävling då dansken Jonas Vingegaard stod i fokus.

helskärm Miles Morales som Spider-Man i ""Spider-Man: Across the spiderverse". Pressbild.

FILMER (premiär 2/6)

”Spider-man: Across the spiderverse”

Animerad uppföljare till ”Spider-Man: Into the Spider-verse” från 2018. ”Nye” Spider-Man, det vill säga Miles Morales, och flickvännen Gwen måste rädda Spider-världen från storskurken The Spot. För att klara av det måste de färdas genom tid och rum i olika dimensioner och stöter på ”Spider-personer” med superkrafter från olika tidsåldrar på sin väg.

helskärm Sophie Thatcher som Sadie Harper och Vivien Lyra Blair som Sawyer Harper i "The Boogeyman". Pressbild.

”The Boogeyman”

Stephen Kings novell ”Monstret i garderoben” från 1973 ligger till grund för den här skräckfilmen, där regissören Rob Savage valt att fokusera mer på barnen i storyn. Deras mamma är död sedan ett år tillbaka och deras pappa är känslokall, så de är extra utsatta för monstret (”the Boogeyman”) som terroriserar deras hem.

Övriga premiärer:

”A beautiful life” (1/6, Netflix)

Danske popstjärnan Christopher spelar huvudrollen och har gjort musiken till det här romantiska dramat om en fiskare som upptäcks av en kvinnlig musikproducent.

”Normal”

Fransk dramakomedi om en pappa och en dotter som utmanar vad som i socialtjänstens ögon betraktas som ”normalt”.

”De åtta bergen”

Filmatisering av den italienske författaren Paolo Cognettis romansuccé om vänskapen mellan två pojkar och deras kärlek till naturen.